Мастер тайского бокса из Чартака

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Будущий фармацевт из Чартака Дильшод Муминов стал победителем недавнего международного турнира по муайтаю в Таиланде.

Соревнование прошло недавно на родине этого восточного единоборства – в Таиланде. Чартакский парень лихо одолел всех своих соперников в весовой категории 75 кг.

Этот успех третьекурсника второго Наманганского медицинского колледжа стал вторым на международном уровне в его спортивной биографии. В январе там же, в Таиланде, Дильшод также стал победителем турнира.

Он также дважды становился чемпионом страны и несчетное число раз выходил победителем областных и районных соревнований. За 8 лет, что Дильшод занимается муайтаем, он завоевал несколько килограммов медалей.

"Я чаще использую удары локтем и коленом. Именно они и принесли мне главные победы", – рассказывает Дильшод. Вообще, по его словам, муйтай, или тайский бокс, сильно похож на кикбоксинг.

Тренируется Дильшод сейчас в Чартаке у известного специалиста Хуснуддина Обидова, ранее с ним работал Хусанбай Насыров. В секции в Чартаке с ним на равных тренируются еще 30 – 40 мальчишек, также мечтающих побеждать на самых крутых соревнованиях, услышать, как играет гимн Родины.

Сам Дильшод не намерен останавливаться на достигнутом. "Моя цель – стать чемпионом мира", – уверенно говорит он.

Интересно, что несмотря на столь амбициозные планы, Дильшод видит свое будущее не в спорте – он мечтает стать офицером. А пока после яркой и запоминающейся победы в экзотическом Бангкоке его ждут серьезные занятия на фармацевтическом отделении колледжа.

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