Казахстанские ватерполисты тренируются в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. В эти дни юношеская сборная Казахстана проводит тренировочные сборы в Намангане. Базой для интенсивных тренировок спортсмены соседней области выбрали специализированную детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва (СДЮСШОР) № 23.

Как говорит юношеской сборной Казахстана Дмитрий Ходзинский, условия, созданные здесь, их полностью удовлетворяют.

Стоит сказать, что ватерполисты соседней страны давно уже облюбовали водную чашу бассейна этой спортшколы, регулярно проводя тут сборы, участвуя в международных турнирах. Причем не только юношеские сборные, но и взрослые.

Водно-спортивный комплекс в Намангане – единственный в Центральной Азии, специализированный на водном поло. Здесь в последние годы проведен капитальный ремонт, установлено испанское оборудование для очистки воды, электронное табло, построен гостиничный комплекс для проживания и питания тренирующихся здесь команд. Есть даже теплица, обеспечивающая спортсменов свежими овощами круглый год.

По словам директора СДЮСШОР № 23 Равиля Вишнякова, в Намангане можно проводить международные соревнования любого уровня.

Заметим, что Наманган стал ведущим центром водного пола в Узбекистане, сборные области, как юношеские, так и девушек, становились победителями международных турниров. Так, девушки в первенствовали в турнирах в Сингапуре, Малайзии и Индонезии, стали чемпионками Узбекистана, и пополнили свою копилку золотыми медалями открытого чемпионата Казахстана. А парни поднялись на вторую ступень пьедестала международного турнира в Астане, а в августе под руководством тренеров Олега Плетнёва и Евгения Малинина завоевали бронзовые медали международного турнира в Сочи.

Успехи наманганского водного поло отмечает и наставник юношеской сборной Казахстана Дмитрий Ходзинский: "У вас действительно профессиональный уровень высок. Сколько раз состязались с наманганцами, но до сих пор не побеждали их. Наша цель – достичь таких же результатов, как и у наманганских ватерполистов".

Кстати, в состав сборной Узбекистана, которой предстоит в этом году сыграть в Индонезии на чемпионате Азии, включено 5 воспитанниц наманганского тренера Дианы Шамсутдиновой.

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