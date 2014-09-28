В Учкургане фасуют макароны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Большой спрос у потребителей вызвала продукция недавно начавшего работу дочернего предприятия по выпуску макаронных изделий при акционерном обществе "Учкургандонмахсулотлари". Таким образом создано 21 рабочее место, большинство из которых заняли молодые специалисты, умело управляющие автоматическими станками.

Предприятие завезло из-за рубежа последние современные линии. Для его создания за счет АО было затрачено 1 млрд. 650 млн. сумов. Сейчас здесь расфасовывают макаронные изделия в пакеты по 5, 7 и 15 килограммов, а также 450 и 750 граммов.

В АО продолжается модернизация. Планируется запустить новые производственные линии.

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