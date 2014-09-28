Ихтиер Наврузов завоевал для Узбекистана 14-ю медаль Азиады-2014

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне, где проходят 17-е Азиатские Летние игры, состоялись соревнования по вольной борьбе, по результатам которых число медалей Узбекистана, завоеванных на играх, увеличилось до 14 (1 "золото", 4 "серебра" и 9 "бронз") и теперь страна занимает 14-е место в общекомандном зачете.

9-ю "бронзу" в копилку сборной принес Ихтиер Наврузов (весовая категория до 65 кг), который на пути к финалу "прошел" катарца Ибрахима Абдурахмана, таджикистанца Залимхана Юсупова, уступил кыргызстанцу Улукману Маматову и одолел японца Ишида Томоцугу в матче за третье место.

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