В целях пропаганды государственной программы "Год здорового ребенка"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября в Жандарском районе Бухарской области состоялось мероприятие на тему "От сильного общества к сильному демократическому правовому обществу", организованное районным хокимиятом в целях исполнения задач, определенных в Государственной программе "Год здорового ребенка", повышения роли института семьи в дальнейшем развитии государства, улучшения духовной среды в семьях.

В нем приняли участие депутаты областного, районного Кенгаша народных депутатов, члены Жандарского районного Кенгаша политичкских партий, работники информационного ресурсного центра, сотрудники районного хокимията, активисты партий и другие.

В ходе мероприятия участники были ознакомлены со значением Государственной программы "Год здорового ребенка", отмечена необходимость повышения ответственности родителей и учебных заведений в процессе воспитания молодежи в духе патриотизма.

Также докладчиками были отмечены достигнутые успехи страны за годы независимости во всех сферах жизни, созданные условия в стране для всестороннего развития личности.

Кроме того, были перечислены и разъяснены суть и значение нормативных актов по обеспечению защиты прав, свобод и интересов каждого человека проживающего в Республике Узбекистан.

По итогам мероприятия участники обменялись мнениями по эффективному проведению агитационных работ среди общественности по реализации Государственной программы, а также были разработаны соответствующие предложения и рекомендации.

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