Первый день недели принес Узбекистану еще 4 медали в Инчхоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне, где проходят 17-е Азиатские Летние игры, состоялись соревнования по спринту на каное и каяке, по результатам которых узбекистанцы завоевали сразу 4 медали - 2 "золота" и 2 "бронзы". Теперь число медалей узбекской сборной насчитывает 18 и страна занимает 13-е место в общекомандном зачете по общему количеству медалей (14-е по достоинству наград).

Сегодняшние награды нашли своих героев как в одиночных, так и командных состязаниях, причем больше всего старались как раз индивидуалисты.

Так, в личной гонке на каяке на 1000 метров среди мужчин лучший результат показал Алексей Мочалов, а на той же дистанции на каноэ первенствовал Вадим Меньков.

В командных поединках на каяке на 1000 метров четверка в составе Сергея Борзова, Вячеслава Горна, Алексея Мочалова и Александра Тропина стала третьей, и с третьим же результатом завершилась гонка на каноэ на той же дистанции дуэта Серика Мирбекова и Герасима Кочнева.

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