Узбекские спортсмены завоевали сегодня еще 3 медали

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Продолжающиеся в Инчхоне соревнования в рамках 17-х Летних Азиатских игр принесли узбекским спортсменам еще 3 медали.

Напомним, что сегодня узбекистанцы уже завоевали 4 медали - 2 "золота" и 2 "бронзы" в спринте на каноэ и каяке.

Теперь к этим наградам присоединились еще "серебро" Эрнеста Ирназарова в спринте на каяке на 200 метров среди мужчин, "золото" Екатерины Ворониной и "бронза" Юлии Тарасовой в женском семиборье (бег на 800 метров, метание копья, прыжки в длину, бег на 200 метров, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 100 метров с барьером).

Таким образом, Узбекистан с 21 медалью занимает 11-ю строчку турнирной таблицы.

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