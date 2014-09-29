Рашид Курбанов принес Узбекистану пятое "золото" Инчхона

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Только что в Инчхоне, где проходят 17-е летние Азиатские игры, завершились соревнования по вольной борьбе среди мужчин, в рамках которых выступающий в весовой категории среди мужчин до 74 кг Рашид Курбанов завоевал для Узбекистана 5-ю в рамках нынешних игр золотую награду, одолев в финале представителя Ирана Эззатоллу Акбаризаринколаеи. Перед финалом Р.Курбанов одержал верх над Нарсингом Панчам Ядавом (Индия), Рамазаном Камбаровым (Туркменистан), Дайсуке Шимадой (Япония).

Таким образом, за сегодня это уже 8-я медаль узбекской сборной в Инчхоне, всего узбекистанцы завоевали за 11 дней 22 награды - 5 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых - и занимают 11-е место по общему количеству медалей (9-е по числу золотых).

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