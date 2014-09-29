Умиджон Исманов стал бронзовым призером Азиатских игр в Инчхоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Только что в Инчхоне, где проходят 17-е летние Азиатские игры, завершились соревнования по вольной борьбе среди мужчин, в рамках которых выступающий в весовой категории среди мужчин до 86 кг Рашид Умиджон Исманов завоевал для Узбекистана 13-ю бронзовую медаль игр.

На пути к пьедесталу почета Умиджон уступил казахстанцу Есболату Нуржумбаеву и выиграл у пакистанца Мухаммада Инама, а также одолел Баходура Кадирова из Таджикистана в матче за третье место.

Таким образом, за сегодня это уже 9-я медаль узбекской сборной в Инчхоне, всего узбекистанцы завоевали за 11 дней 23 награды - 5 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых - и занимают 11-е место по общему количеству медалей.

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