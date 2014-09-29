Посольство Украины в Узбекистане представило президентскую "Стратегию-2020"

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Порошенко подтвердил европейский выбор Украины. Об этом говорится в распространенном в субботу диппредставительством этой страны в Узбекистане выступлении главы Украины на пресс-конференции "Стратегия-2020".

"Мы скинули тиранию. Утвердили европейский выбор. Выстояли в суровой борьбе с внешним врагом. И у меня нет сомнения, что мир – точно не за горами", – отметил г-н Порошенко.

Представленная им "Стратегия-2020" предусматривает свыше 60 реформ и специальных программ, запускать которые надо почти одновременно.

В ней определены 8 приоритетных сфер, изменения в которых или решают острейшие проблемы, или создают институционные предпосылки для проведения других реформ.

По словам президента, это антикоррупционная реформа, обновление власти и бюрократического аппарата: судебная реформа; реформа правоохранительных органов: децентрализация и реформа государственного управления; налоговая реформа; дерегуляция и развитие предпринимательства; реформа системы безопасности и обороны, наиболее актуальное. "К этому я бы добавил две специальные срочные программы – энергонезависимость нашего государства и дальнейшая популяризации Украины в мире", – сказал президент Украины.

По его мнению, надо привлекать людей, для которых девизом являются крылатые слова американского президента США Джона Кеннеди: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны".

"Реализация "Стратегии 2020" означает наконец наличие работы, достойною зарплату, достойную пенсию, высокую стипендию, и очень успешное и эффективное собственное дело, если ты вырабатываешь конкурентный продукт", – отмечает г-н Порошенко. Итогом выполнения указанной стратегии, по его мнению станет членство Украины в Европейском союзе к 2020 году.

Он считает, что "Стратегия-2020" должна объединить все политические силы вокруг общей цели для Украины, а политическая конкуренция должна перейти в плоскость поиска оптимальных путей внедрения реформ и достижение общей цели.

Отметим, что Украина является важным экономическим партнером Узбекистана. В свою очередь, президент Каримов неоднократно выражал поддержку территориальной целостности Украины и установления в этой стране мира при учете интересов всех сторон конфликта на юго-востоке этой страны.

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