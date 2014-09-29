Гигантское полотно Лекима Ибрагимова "Тысяча ангелов и одна картина" выставят в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Всемирно известное полотно узбекского живописца Лекима Ибрагимова будет представлено в рамках программы проведения юбилейной 20-й Ташкентской международной туристической ярмарки-2014. Вернисаж пройдет с 6 по 8 октября в павильоне № 2 "Узэкспоцентра".

Об этом сообщает пресс-секретарь арт-проекта "1001 – мега-полотно "Тысяча ангелов и одна картина" Сергей Савчук-Курбанов, член секции искусствоведов Творческого объединения художников Узбекистана Академии художеств Узбекистана.

Это полотно народного художника Узбекистана Лекима Ибрагимова экспонировалась в Европе и России и было признано одним из самых значимых в мире арт-проектов 2012 года.

Гости столицы, граждане страны, настоящие ценители и поклонники высокого искусства смогут увидеть необыкновенное художественное произведение с изображениями традиционных, канонических и узнаваемых, сказочных и легендарных, мифических и эпических образов Великого шелкового пути, а также окунуться в мир современного искусства Узбекистана, чтобы при этом, получить массу эмоций от грандиозности замысла автора и масштабов самого художественного произведения.

Полотно размером 8 х 66 метров и площадью 528 кв. м. состоит из тысячи полноценных во всех отношениях картин, на каждой из которых можно найти ангела. При этом ни один из них не похож на другого.

На его шедевра потрачено свыше тонны красок, 3 года труда над оригиналом и 10 лет творческих поисков для написания эскизов.

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