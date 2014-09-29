В Наманганской области ведут профилактику правонарушений на железнодорожном транспорте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники Наманганского отделения Андижанского железнодорожного управления внутренних дел (ЖДУВД) ведут профилактику правонарушений на железной дороге.

В течение минувшей недели инспекторы профилактики отделения Андижанского ЖДУВД майор Отабек Арапов и старший лейтенант Акмалжон Арипов побывали в школах №№ 10, 38, 40, 47 Чартакского района и рассказали учащимся о своей работе.

Так, они подчеркнули, что сейчас ускоренными темпами строится железная дорога Пап – Ангрен, что позволит не просто возродить железнодорожное сообщение с Ферганской долиной. Но при этом внимание школьников было обращено на имевшие ранее место случаи забрасывания вагонов камнями. Сотрудники Андижанского ЖДУВД отметили, что подобные выходки нарушают нормальное железнодорожное сообщение, негативно влияет на имидж Узбекистана.

Также офицеры рассказали об опасности невнимательности при пересечении железнодорожных переездов. Так, по их словам, с начала года зафиксировано 123 нарушения норм безопасности, 2 дорожно-транспортных происшествия при пересечении железнодорожных переездов, привлечены к ответственности родители нескольких малолетних камнеметателей.

Ребята, как считают в Андижанском ЖДУВД, что называется, прониклись важностью соблюдения правил.

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