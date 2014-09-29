Касансайский фермер готов рапортовать о выполнении плана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Труженики фермерского хозяйства "Каракол дурдонаси" Наманганского района Наманганской области Узбекистана сдали на приемные пункты уже свыше 90 тонн хлопка. До выполнения планового задания – 120 тонн – осталось совсем немного.

"Площадь хлопкового клина равна 22 гектарам. В день мы собираем примерно 8 тонн хлопка, урожайность вполне на уровне", – говорит руководитель хозяйства Баходир Мамасолиев.

Заметим, что это хозяйство с успехом справилось и с плановым заданием по продаже пшеницы. При этом на внутренние нужды в хозяйстве осталось немало зерна. Не были забыты и малообеспеченные семьи, а поливальщикам руководитель хозяйства раздал по 100 кг.

Активно участвует Баходир Мамасолиев и в общественной работе, благоустройстве села. Так, благодаря его усилиям удалось провести реконструкцию памятника участникам Второй мировой войны, открыть шахматно-шашечный клуб в заброшенном музее.

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