Сборная Узбекистана завоевала в Инчхоне еще 4 медали

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Инчхоне, где проходят 17-е Азиатские Летние игры, состоялись соревнования по борьбе и таэквондо, по результатам которых узбекистанцы завоевали сразу 4 медали - 1 "золото", 2 "серебра" и 1 "бронзу". Теперь число медалей узбекской сборной насчитывает 27 и страна занимает 11-е место в общекомандном зачете.

В таэквондо серебряная награда досталась Никите Рафаловичу в весовой категории до 74 кг, а золотая медаль - Жасуру Байкузиеву в весовой категории до 87 кг.

На пути к финалу Н.Рафалович "прошел" афганистанца Забихуллу Дау Рогбика, таиландца Пиратепа Сила Она, корейца Енггеона Сонга, но в заключительном поединке уступил иранцу Масуду Хаджизавареху. А Ж.Байкузиев одолел иранца Юсефа Карами, иорданца Мохаммада Фатехи Альшаджахи, корейца Еонграе Шина и китайца Линглона Чена.

В греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг отличился на "серебро" Дильшоджон Турдиев, одержавший верх над туркменистанцем Шерметом Пермановым, японцем Цутомо Фуджимурой, но уступивший в решающей встрече корейцу Джихуню Джунгу. Бронзовую медаль в копилку сборной Узбекистана принес в весовой категории до 80 кг Бесики Салдадзе, который выиграл у индийца Сингха Харприта, уступил иранцу Хабиболле Ахлаги, и в матче за 3-е место одолел катарца Джафара Хана.

УЗИНФОРМ