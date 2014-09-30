В Узбекистане будут отдыхать 4 октября

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О праздновании Курбан-хайита", в соответствии с которым суббота, 4 октября, объявлена выходным днем в связи с празднованием священного для всех мусульман праздника жертвоприношения - Курбан-хайита (Ид аль-Адха).

Постановление издано, чтобы подчеркнуть роль и значение священного Курбан хайита в духовной жизни узбекского народа, в целях сохранения и укрепления национально-духовных ценностей.

Документом предписывается:

1. Принимая во внимание обращение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Курбан хайита с 4 октября (субботой), объявить 4 октября выходным днем и широко отметить в стране как праздник.

2. Республиканским фондам "Нуроний", "Махалля" и другим соответствующим ведомствам, общественным организациям организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах.

3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Курбан-хайита.

Напомним, что Курбан-хайит отмечается в Узбекистане как религиозный праздник с 1991 года.

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