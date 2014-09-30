Учителям и наставникам присвоены почетные звания

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 29 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с днем учителей и наставников", в соответствии с которым группе работников сферы образования были присвоены почетные звания и государственные награды.

Документом предписывается:

за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала молодежи нашей страны, воспитание здорового и гармонично развитого подрастающего поколения в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, проявленную самоотверженность в деле обучения основам наук и современным профессиям, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:

"Народный учитель Республики Узбекистан"

Бердиевой Жумагул Амоновне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №25 Кумкурганского района, Сурхандарьинская область

Турдиевой Махбурат Махкамовне - учителю математики средней общеобразовательной школы №22 города Алмалыка, Ташкентская область

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

Журамирзаевой Махмуде Журамирзаевне - учителю родного языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №34 Учкурганского района, Наманганская область

Исмаиловой Раисе Юсуповне - учителю химии средней общеобразовательной школы №24 города Нукуса, Республика Каракалпакстан

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

Ачилову Дусмуроту Тошмуротовичу - учителю химии средней общеобразовательной школы №21 Карманинского района, Навоийская область

Бердиевой Зайнаб Файзиллаевне - директору средней общеобразовательной школы №20 Каттакурганского района, Самаркандская область

Матякубовой Гульноре Абдусаматовне - преподавателю специального предмета Ташкентского профессионального колледжа радиотехники и автоматики, город Ташкент

Сабировой Мухаббат Марксовне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №38 Ургенчского района, Хорезмская область

Султановой Махбубе Кузибаевне - преподавателю родного языка и литературы академического лицея при Ферганском политехническом институте, Ферганская область

Тешабаевой Матлюбе - преподавателю специального предмета Янгиерского профессионального колледжа строительства и коммунального хозяйства, Сырдарьинская область

Умматову Сирожиддину Исоковичу - учителю математики и информатики специализированной школы-интерната №38 Балыкчинского района, Андижанская область

Халиловой Нодире Разыковне - преподавателю специального предмета Бухарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Бухарская область

Хомитову Абдували Комиловичу - преподавателю информатики Зарбдарского профессионального колледжа информационных технологий, Джизакская область

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

Хожиеву Баходиру Найимовичу - тренеру по дзюдо Каршинского колледжа олимпийского резерва, Кашкадарьинская область

за достойный вклад в совершенствование сферы образования страны в соответствии с современными требованиями, повышение культуры и духовности народа, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и преданности идее национальной независимости, за многолетний самоотверженный труд и активное участие в общественной жизни наградить:

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

Дуйсенбаева Куралбая - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа автомобильно-дорожного хозяйства и обслуживания, Республика Каракалпакстан

Исроилову Лолу Болтаевну - учителя математики средней общеобразовательной школы №15 Булунгурского района, Самаркандская область

Худайназарову Гуёхон Холмирзаевну - учителя родного языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №46 Бозского района, Андижанская область

орденом "Меҳнат шуҳрати"

Абдуллаева Акмаля Абдуахадовича - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №49 Джондорского района, Бухарская область

Абдуллаева Валижона Алижановича - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №37 Наманганского района, Наманганская область

Абилкосимова Равшана - учителя математики средней общеобразовательной школы №33 Джизакского района, Джизакская область

Акрамова Набижона Курбоновича - учителя математики специализированной школы-интерната №3 Мархаматского района, Андижанская область

Аскарову Минавар Рузимовну - учителя химии специализированной школы-интерната №1 Шаватского района, Хорезмская область

Ашурова Икромжона Мейлиевича - преподавателя специального предмета Термезского профессионального колледжа промышленности и транспорта, Сурхандарьинская область

Гайбулаеву Гулчехру Джаббаровну - мастера производственного обучения Сырдарьинского промышленного профессионального колледжа, Сырдарьинская область

Даулетиярову Гулшат Жалгасовну - преподавателя специального предмета Кунградского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Республика Каракалпакстан

Имамову Сайёру Абдурахмановну - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №11 города Каттакургана, Самаркандская область

Кариеву Рано Нигматовну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе дома-интерната №2 для детей-инвалидов "Мурувват" города Ташкента

Каюмову Муяссар Абдуллаевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №4 Куйичирчикского района, Ташкентская область

Набиеву Манзуру Турсуновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №41 города Ангрена, Ташкентская область

Султонову Каноат Исломовну - преподавателя специального предмета Хатырчинского профессионального колледжа обслуживания и сервиса, Навоийская область

Тажибаева Мамуржана Дадажановича - преподавателя специального предмета Ташлакского профессионального колледжа транспорта и строительства, Ферганская область

Хожикулова Уктама Нурматовича - преподавателя физики Гузарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Кашкадарьинская область

орденом "Соғлом авлод учун" II степени

Курбанова Зарипбая - учителя физического воспитания средней общеобразовательной школы №39 Ханкинского района, Хорезмская область

Кушшаеву Мухибу Буриевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №8 города Карши, Кашкадарьинская область

Махмудова Марифжона Мирзакуловича - тренера по волейболу детско-юношеской спортивной школы №12 Мингбулакского района, Наманганская область

орденом "Дўстлик"

Ахмаджанова Рустамбека Акрамовича - преподавателя специального предмета Наманганского сельскохозяйственного профессионального колледжа, Наманганская область

Ахмедову Дилобархон Долимовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №1 Алтынкульского района, Андижанская область

Досимбетову Улдаулет Кабиловну - учителя каракалпакского языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №2 Республики Каракалпакстан

Жуманиязову Мукаддас Хусиновну - преподавателя специального предмета Хивинского медицинского колледжа, Хорезмская область

Загребину Наталью Владимировну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №158 Мирабадского района, город Ташкент

Ковиляеву Светлану Геннадьевну - преподавателя специального предмета Навоийского горного профессионального колледжа, Навоийская область

Кузиева Шаймурaта Джураевича - преподавателя специального предмета Каршинского политехнического профессионального колледжа, Кашкадарьинская область

Марданову Гавхар Хаитовну - преподавателя специального предмета Самаркандского профессионального колледжа легкой промышленности и экономики, Самаркандская область

Очилову Нурзоду Турсуновну - преподавателя специального предмета Бухарского районного профессионального колледжа строительства и транспорта "Галаосиё",

Бухарская область

Рискулову Гулчехру Аноркуловну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №53 Бекабадского района, Ташкентская область

Султанову Фазилат Бурхановну - преподавателя специального предмета Фуркатского профессионального колледжа агропромышленности и транспорта, Ферганская область

Хайдарова Оманкелди Бахриддиновича - преподавателя математики Галляаральского сельскохозяйственного профессионального колледжа "Гулистон", Джизакская область

Хайдарову Дилфузу Гаффоровну - учителя математики средней общеобразовательной школы №11 Шурчинского района, Сурхандарьинская область

Хачатурян Ларису Рафаиловну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №1 города Гулистана, Сырдарьинская область

медалью "Шуҳрат"

Абдугафурову Зарифу Саттаровну - преподавателя информатики академического лицея компьютерных технологий при Ташкентском государственном техническом университете, город Ташкент

Абдуллаева Жасурбека Курбанбаевича - главного тренера по легкой атлетике Ургенчского колледжа олимпийского резерва, Хорезмская область

Абдуллаеву Нодиру Турсуновну - учителя химии средней общеобразовательной школы №115 Шайхантохурского района, город Ташкент

Арзуову Несибели Жандуллаевну - преподавателя специального предмета Нукусского политехнического профессионального колледжа, Республика Каракалпакстан

Аллаёрова Хазрата - тренера по курашу детско-юношеской спортивной школы №8 Кызырыкского района,

Сурхандарьинская область

Атаниязову Захуру Алламбергеновну - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа промышленности и обслуживания, Республика Каракалпакстан

Ахмедову Замиру Иззатуллаевну - воспитателя дома "Меҳрибонлик" №5 Китабского района, Кашкадарьинская область

Бабаходжаеву Нигору Гайбуллаевну - учителя информатики средней общеобразовательной школы №112 Мирзо- Улугбекского района, город Ташкент

Бекматову Зулфию Ашраповну - преподавателя специального предмета Зангиатинского профессионального колледжа пищевой промышленности, Ташкентская область

Бердиева Ахмада Эшдавлатовича - учителя физики средней общеобразовательной школы №10 Пахтачийского района, Самаркандская область

Бобожонову Наргизу Номозовну - учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №33 Нарпайского района, Самаркандская область

Валиеву Мухайё Кодировну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №4 Куштепинского района, Ферганская область

Гафурову Муяссар Азадовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №52 Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан

Гофурову Дилфузу Омановну - преподавателя химии Яккабагского профессионального колледжа промышленности

и переработки, Кашкадарьинская область

Джураеву Дилобар Шадиёровну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №2 Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область

Джураеву Дилором Дадажановну - воспитателя дошкольного образовательного учреждения №6 города Намангана, Наманганская область

Жумаеву Хурматой Холмуротовну - преподавателя математики Бухарского экономического и банковского колледжа, Бухарская область

Жураева Эргаша Оромовича - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №95 Касанского района, Кашкадарьинская область

Жураеву Замиру Шарифовну - преподавателя специального предмета Бухарского медицинского колледжа, Бухарская область

Зверева Александра Васильевича - старшего тренера по тяжелой атлетике специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Ташкентской области

Исмадиярова Абдуллу Улмасовича - преподавателя физики Булакбашинского педагогического и социально-экономического колледжа, Андижанская область

Калмуратову Халиму Юлдашевну - преподавателя специального предмета Нукусского медицинского колледжа, Республика Каракалпакстан

Курбанову Оминахон Олимжановну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" города Ферганы, Ферганская область

Мамажонову Умидахон Пазлидиновну - преподавателя специального предмета Багдадского сельскохозяйственного профессионального колледжа, Ферганская область

Махмудова Шухрата Равшановича - учителя физики средней общеобразовательной школы №27 Рамитанского района, Бухарская область

Махмудову Гулчехру Урунхужаевну - учителя физики средней общеобразовательной школы №1 Джалалкудукского района, Андижанская область

Машарипову Сайёру Бахтияровну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №25 Кошкупырского района, Хорезмская область

Муминову Лолу Давроновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №53 Тайлакского района, Самаркандская область

Намозову Дилфузу Саидовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №47 Байсунского района, Сурхандарьинская область

Нарзуллаева Шарофа Норматовича - мастера производственного обучения Денауского профессионального колледжа горной промышленности, Сурхандарьинская область

Пахруддинову Малику Ташпулатовну - преподавателя по классу дутара детской школы музыки и искусства №14 Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент

Расулову Дилнозу Кобилджоновну - преподавателя специального предмета Ташкентского политехнического профессионального колледжа, город Ташкент

Сайдахмедову Манзуру Одиловну - учителя физики средней общеобразовательной школы №21 Бешарыкского района, Ферганская область

Сатимова Абдалима Давлатовича - преподавателя специального предмета Чустского промышленного профессионального колледжа, Наманганская область

Тажиева Рахмана Суюновича - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №51 Иштыханского района, Самаркандская область

Туробова Ёркинжона Ёкуб угли - учителя идеи национальной независимости и основ духовности специализированной школы-интерната №65 Гиждуванского района, Бухарская область

Турсунбаева Сайфиддина Муротовича - учителя физического воспитания средней общеобразовательной школы №3 Янгиабадского района, Джизакская область

Хайлаева Маматкула Жумаевича - тренера по шахматам детско-юношеской спортивной школы Баяутского района,

Сырдарьинская область

Холмуродову Сайёру Хабибуллаевну - преподавателя специального предмета Джизакского профессионального колледжа легкой промышленности, Джизакская область

Холтурсунова Нурмата Байматовича - учителя трудового обучения средней общеобразовательной школы №27 Ахангаранского района, Ташкентская область

Шамсиеву Максуду Шавкиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №18 Учкудукского района, Навоийская область

Эргашеву Карамат Анарбаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №10 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область

Эшимова Бахтиёра Рахматуллаевича - преподавателя химии академического лицея при Навоийском государственном педагогическом институте, Навоийская область

Юлдашеву Музайяну Ахборовну - учителя химии средней общеобразовательной школы №287 Учтепинского района, город Ташкент

Юлдашеву Шаходатхон Абидовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №11 Кургантепинского района, Андижанская область

Юлдашеву Шохиду Абиловну - преподавателя специального предмета Республиканского специализированного профессионального колледжа для лиц с ограниченными возможностями, город Ташкент

Юнусова Хакимжона Ахмаджоновича - учителя физики средней общеобразовательной школы №11 Уйчинского района, Наманганская область

Юнусова Эркина Гаппаровича - преподавателя специального предмета Джаркурганского промышленного профессионального колледжа, Сурхандарьинская область

Юсупову Наргис Рузалиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №11 Аккурганского района, Ташкентская область.

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