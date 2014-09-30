advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
23.01.2019 / 07:21 msk / 09:21 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Учителям и наставникам присвоены почетные звания
30.09.2014 12:33

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 29 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с днем учителей и наставников", в соответствии с которым группе работников сферы образования были присвоены почетные звания и государственные награды.

Документом предписывается:

за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала молодежи нашей страны, воспитание здорового и гармонично развитого подрастающего поколения в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, проявленную самоотверженность в деле обучения основам наук и современным профессиям, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:

"Народный учитель Республики Узбекистан"

  • Бердиевой Жумагул Амоновне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №25 Кумкурганского района, Сурхандарьинская область
  • Турдиевой Махбурат Махкамовне - учителю математики средней общеобразовательной школы №22 города Алмалыка, Ташкентская область

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

  • Журамирзаевой Махмуде Журамирзаевне - учителю родного языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №34 Учкурганского района, Наманганская область
  • Исмаиловой Раисе Юсуповне - учителю химии средней общеобразовательной школы №24 города Нукуса, Республика Каракалпакстан

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Ачилову Дусмуроту Тошмуротовичу - учителю химии средней общеобразовательной школы №21 Карманинского района, Навоийская область
  • Бердиевой Зайнаб Файзиллаевне - директору средней общеобразовательной школы №20 Каттакурганского района, Самаркандская область
  • Матякубовой Гульноре Абдусаматовне - преподавателю специального предмета Ташкентского профессионального колледжа радиотехники и автоматики, город Ташкент
  • Сабировой Мухаббат Марксовне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №38 Ургенчского района, Хорезмская область
  • Султановой Махбубе Кузибаевне - преподавателю родного языка и литературы академического лицея при Ферганском политехническом институте, Ферганская область
  • Тешабаевой Матлюбе - преподавателю специального предмета Янгиерского профессионального колледжа строительства и коммунального хозяйства, Сырдарьинская область
  • Умматову Сирожиддину Исоковичу - учителю математики и информатики специализированной школы-интерната №38 Балыкчинского района, Андижанская область
  • Халиловой Нодире Разыковне - преподавателю специального предмета Бухарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Бухарская область
  • Хомитову Абдували Комиловичу - преподавателю информатики Зарбдарского профессионального колледжа информационных технологий, Джизакская область

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

  • Хожиеву Баходиру Найимовичу - тренеру по дзюдо Каршинского колледжа олимпийского резерва, Кашкадарьинская область

за достойный вклад в совершенствование сферы образования страны в соответствии с современными требованиями, повышение культуры и духовности народа, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и преданности идее национальной независимости, за многолетний самоотверженный труд и активное участие в общественной жизни наградить:

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

  • Дуйсенбаева Куралбая - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа автомобильно-дорожного хозяйства и обслуживания, Республика Каракалпакстан
  • Исроилову Лолу Болтаевну - учителя математики средней общеобразовательной школы №15 Булунгурского района, Самаркандская область
  • Худайназарову Гуёхон Холмирзаевну - учителя родного языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №46 Бозского района, Андижанская область

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Абдуллаева Акмаля Абдуахадовича - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №49 Джондорского района, Бухарская область
  • Абдуллаева Валижона Алижановича - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №37 Наманганского района, Наманганская область
  • Абилкосимова Равшана - учителя математики средней общеобразовательной школы №33 Джизакского района, Джизакская область
  • Акрамова Набижона Курбоновича - учителя математики специализированной школы-интерната №3 Мархаматского района, Андижанская область
  • Аскарову Минавар Рузимовну - учителя химии специализированной школы-интерната №1 Шаватского района, Хорезмская область
  • Ашурова Икромжона Мейлиевича - преподавателя специального предмета Термезского профессионального колледжа промышленности и транспорта, Сурхандарьинская область
  • Гайбулаеву Гулчехру Джаббаровну - мастера производственного обучения Сырдарьинского промышленного профессионального колледжа, Сырдарьинская область
  • Даулетиярову Гулшат Жалгасовну - преподавателя специального предмета Кунградского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Республика Каракалпакстан
  • Имамову Сайёру Абдурахмановну - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №11 города Каттакургана, Самаркандская область
  • Кариеву Рано Нигматовну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе дома-интерната №2 для детей-инвалидов "Мурувват" города Ташкента
  • Каюмову Муяссар Абдуллаевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №4 Куйичирчикского района, Ташкентская область
  • Набиеву Манзуру Турсуновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №41 города Ангрена, Ташкентская область
  • Султонову Каноат Исломовну - преподавателя специального предмета Хатырчинского профессионального колледжа обслуживания и сервиса, Навоийская область
  • Тажибаева Мамуржана Дадажановича - преподавателя специального предмета Ташлакского профессионального колледжа транспорта и строительства, Ферганская область
  • Хожикулова Уктама Нурматовича - преподавателя физики Гузарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Кашкадарьинская область

орденом "Соғлом авлод учун" II степени

  • Курбанова Зарипбая - учителя физического воспитания средней общеобразовательной школы №39 Ханкинского района, Хорезмская область
  • Кушшаеву Мухибу Буриевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №8 города Карши, Кашкадарьинская область
  • Махмудова Марифжона Мирзакуловича - тренера по волейболу детско-юношеской спортивной школы №12 Мингбулакского района, Наманганская область

орденом "Дўстлик"

  • Ахмаджанова Рустамбека Акрамовича - преподавателя специального предмета Наманганского сельскохозяйственного профессионального колледжа, Наманганская область
  • Ахмедову Дилобархон Долимовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №1 Алтынкульского района, Андижанская область
  • Досимбетову Улдаулет Кабиловну - учителя каракалпакского языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №2 Республики Каракалпакстан
  • Жуманиязову Мукаддас Хусиновну - преподавателя специального предмета Хивинского медицинского колледжа, Хорезмская область
  • Загребину Наталью Владимировну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №158 Мирабадского района, город Ташкент
  • Ковиляеву Светлану Геннадьевну - преподавателя специального предмета Навоийского горного профессионального колледжа, Навоийская область
  • Кузиева Шаймурaта Джураевича - преподавателя специального предмета Каршинского политехнического профессионального колледжа, Кашкадарьинская область
  • Марданову Гавхар Хаитовну - преподавателя специального предмета Самаркандского профессионального колледжа легкой промышленности и экономики, Самаркандская область
  • Очилову Нурзоду Турсуновну - преподавателя специального предмета Бухарского районного профессионального колледжа строительства и транспорта "Галаосиё",
  • Бухарская область
  • Рискулову Гулчехру Аноркуловну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №53 Бекабадского района, Ташкентская область
  • Султанову Фазилат Бурхановну - преподавателя специального предмета Фуркатского профессионального колледжа агропромышленности и транспорта, Ферганская область
  • Хайдарова Оманкелди Бахриддиновича - преподавателя математики Галляаральского сельскохозяйственного профессионального колледжа "Гулистон", Джизакская область
  • Хайдарову Дилфузу Гаффоровну - учителя математики средней общеобразовательной школы №11 Шурчинского района, Сурхандарьинская область
  • Хачатурян Ларису Рафаиловну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №1 города Гулистана, Сырдарьинская область

медалью "Шуҳрат"

  • Абдугафурову Зарифу Саттаровну - преподавателя информатики академического лицея компьютерных технологий при Ташкентском государственном техническом университете, город Ташкент
  • Абдуллаева Жасурбека Курбанбаевича - главного тренера по легкой атлетике Ургенчского колледжа олимпийского резерва, Хорезмская область
  • Абдуллаеву Нодиру Турсуновну - учителя химии средней общеобразовательной школы №115 Шайхантохурского района, город Ташкент
  • Арзуову Несибели Жандуллаевну - преподавателя специального предмета Нукусского политехнического профессионального колледжа, Республика Каракалпакстан
  • Аллаёрова Хазрата - тренера по курашу детско-юношеской спортивной школы №8 Кызырыкского района,
  • Сурхандарьинская область
  • Атаниязову Захуру Алламбергеновну - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа промышленности и обслуживания, Республика Каракалпакстан
  • Ахмедову Замиру Иззатуллаевну - воспитателя дома "Меҳрибонлик" №5 Китабского района, Кашкадарьинская область
  • Бабаходжаеву Нигору Гайбуллаевну - учителя информатики средней общеобразовательной школы №112 Мирзо- Улугбекского района, город Ташкент
  • Бекматову Зулфию Ашраповну - преподавателя специального предмета Зангиатинского профессионального колледжа пищевой промышленности, Ташкентская область
  • Бердиева Ахмада Эшдавлатовича - учителя физики средней общеобразовательной школы №10 Пахтачийского района, Самаркандская область
  • Бобожонову Наргизу Номозовну - учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №33 Нарпайского района, Самаркандская область
  • Валиеву Мухайё Кодировну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №4 Куштепинского района, Ферганская область
  • Гафурову Муяссар Азадовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №52 Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан
  • Гофурову Дилфузу Омановну - преподавателя химии Яккабагского профессионального колледжа промышленности
  • и переработки, Кашкадарьинская область
  • Джураеву Дилобар Шадиёровну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №2 Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область
  • Джураеву Дилором Дадажановну - воспитателя дошкольного образовательного учреждения №6 города Намангана, Наманганская область
  • Жумаеву Хурматой Холмуротовну - преподавателя математики Бухарского экономического и банковского колледжа, Бухарская область
  • Жураева Эргаша Оромовича - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №95 Касанского района, Кашкадарьинская область
  • Жураеву Замиру Шарифовну - преподавателя специального предмета Бухарского медицинского колледжа, Бухарская область
  • Зверева Александра Васильевича - старшего тренера по тяжелой атлетике специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Ташкентской области
  • Исмадиярова Абдуллу Улмасовича - преподавателя физики Булакбашинского педагогического и социально-экономического колледжа, Андижанская область
  • Калмуратову Халиму Юлдашевну - преподавателя специального предмета Нукусского медицинского колледжа, Республика Каракалпакстан
  • Курбанову Оминахон Олимжановну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" города Ферганы, Ферганская область
  • Мамажонову Умидахон Пазлидиновну - преподавателя специального предмета Багдадского сельскохозяйственного профессионального колледжа, Ферганская область
  • Махмудова Шухрата Равшановича - учителя физики средней общеобразовательной школы №27 Рамитанского района, Бухарская область
  • Махмудову Гулчехру Урунхужаевну - учителя физики средней общеобразовательной школы №1 Джалалкудукского района, Андижанская область
  • Машарипову Сайёру Бахтияровну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №25 Кошкупырского района, Хорезмская область
  • Муминову Лолу Давроновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №53 Тайлакского района, Самаркандская область
  • Намозову Дилфузу Саидовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №47 Байсунского района, Сурхандарьинская область
  • Нарзуллаева Шарофа Норматовича - мастера производственного обучения Денауского профессионального колледжа горной промышленности, Сурхандарьинская область
  • Пахруддинову Малику Ташпулатовну - преподавателя по классу дутара детской школы музыки и искусства №14 Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
  • Расулову Дилнозу Кобилджоновну - преподавателя специального предмета Ташкентского политехнического профессионального колледжа, город Ташкент
  • Сайдахмедову Манзуру Одиловну - учителя физики средней общеобразовательной школы №21 Бешарыкского района, Ферганская область
  • Сатимова Абдалима Давлатовича - преподавателя специального предмета Чустского промышленного профессионального колледжа, Наманганская область
  • Тажиева Рахмана Суюновича - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №51 Иштыханского района, Самаркандская область
  • Туробова Ёркинжона Ёкуб угли - учителя идеи национальной независимости и основ духовности специализированной школы-интерната №65 Гиждуванского района, Бухарская область
  • Турсунбаева Сайфиддина Муротовича - учителя физического воспитания средней общеобразовательной школы №3 Янгиабадского района, Джизакская область
  • Хайлаева Маматкула Жумаевича - тренера по шахматам детско-юношеской спортивной школы Баяутского района,
  • Сырдарьинская область
  • Холмуродову Сайёру Хабибуллаевну - преподавателя специального предмета Джизакского профессионального колледжа легкой промышленности, Джизакская область
  • Холтурсунова Нурмата Байматовича - учителя трудового обучения средней общеобразовательной школы №27 Ахангаранского района, Ташкентская область
  • Шамсиеву Максуду Шавкиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №18 Учкудукского района, Навоийская область
  • Эргашеву Карамат Анарбаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №10 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
  • Эшимова Бахтиёра Рахматуллаевича - преподавателя химии академического лицея при Навоийском государственном педагогическом институте, Навоийская область
  • Юлдашеву Музайяну Ахборовну - учителя химии средней общеобразовательной школы №287 Учтепинского района, город Ташкент
  • Юлдашеву Шаходатхон Абидовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №11 Кургантепинского района, Андижанская область
  • Юлдашеву Шохиду Абиловну - преподавателя специального предмета Республиканского специализированного профессионального колледжа для лиц с ограниченными возможностями, город Ташкент
  • Юнусова Хакимжона Ахмаджоновича - учителя физики средней общеобразовательной школы №11 Уйчинского района, Наманганская область
  • Юнусова Эркина Гаппаровича - преподавателя специального предмета Джаркурганского промышленного профессионального колледжа, Сурхандарьинская область
  • Юсупову Наргис Рузалиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №11 Аккурганского района, Ташкентская область.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ