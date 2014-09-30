Учителям и наставникам присвоены почетные звания

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018
Архив голосований
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|29.3% (12)
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|Положительно
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|26.8% (11)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|29.3% (12)
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|Нейтрально
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|2.4% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|4.9% (2)
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|Отрицательно
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|7.3% (3)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 41
| всего 100%
Учителям и наставникам присвоены почетные звания30.09.2014 12:33
ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 29 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с днем учителей и наставников", в соответствии с которым группе работников сферы образования были присвоены почетные звания и государственные награды.
Документом предписывается:
за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала молодежи нашей страны, воспитание здорового и гармонично развитого подрастающего поколения в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, проявленную самоотверженность в деле обучения основам наук и современным профессиям, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:
"Народный учитель Республики Узбекистан"
- Бердиевой Жумагул Амоновне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №25 Кумкурганского района, Сурхандарьинская область
- Турдиевой Махбурат Махкамовне - учителю математики средней общеобразовательной школы №22 города Алмалыка, Ташкентская область
"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"
- Журамирзаевой Махмуде Журамирзаевне - учителю родного языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №34 Учкурганского района, Наманганская область
- Исмаиловой Раисе Юсуповне - учителю химии средней общеобразовательной школы №24 города Нукуса, Республика Каракалпакстан
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Ачилову Дусмуроту Тошмуротовичу - учителю химии средней общеобразовательной школы №21 Карманинского района, Навоийская область
- Бердиевой Зайнаб Файзиллаевне - директору средней общеобразовательной школы №20 Каттакурганского района, Самаркандская область
- Матякубовой Гульноре Абдусаматовне - преподавателю специального предмета Ташкентского профессионального колледжа радиотехники и автоматики, город Ташкент
- Сабировой Мухаббат Марксовне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №38 Ургенчского района, Хорезмская область
- Султановой Махбубе Кузибаевне - преподавателю родного языка и литературы академического лицея при Ферганском политехническом институте, Ферганская область
- Тешабаевой Матлюбе - преподавателю специального предмета Янгиерского профессионального колледжа строительства и коммунального хозяйства, Сырдарьинская область
- Умматову Сирожиддину Исоковичу - учителю математики и информатики специализированной школы-интерната №38 Балыкчинского района, Андижанская область
- Халиловой Нодире Разыковне - преподавателю специального предмета Бухарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Бухарская область
- Хомитову Абдували Комиловичу - преподавателю информатики Зарбдарского профессионального колледжа информационных технологий, Джизакская область
"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"
- Хожиеву Баходиру Найимовичу - тренеру по дзюдо Каршинского колледжа олимпийского резерва, Кашкадарьинская область
за достойный вклад в совершенствование сферы образования страны в соответствии с современными требованиями, повышение культуры и духовности народа, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и преданности идее национальной независимости, за многолетний самоотверженный труд и активное участие в общественной жизни наградить:
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
- Дуйсенбаева Куралбая - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа автомобильно-дорожного хозяйства и обслуживания, Республика Каракалпакстан
- Исроилову Лолу Болтаевну - учителя математики средней общеобразовательной школы №15 Булунгурского района, Самаркандская область
- Худайназарову Гуёхон Холмирзаевну - учителя родного языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №46 Бозского района, Андижанская область
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- Абдуллаева Акмаля Абдуахадовича - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №49 Джондорского района, Бухарская область
- Абдуллаева Валижона Алижановича - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №37 Наманганского района, Наманганская область
- Абилкосимова Равшана - учителя математики средней общеобразовательной школы №33 Джизакского района, Джизакская область
- Акрамова Набижона Курбоновича - учителя математики специализированной школы-интерната №3 Мархаматского района, Андижанская область
- Аскарову Минавар Рузимовну - учителя химии специализированной школы-интерната №1 Шаватского района, Хорезмская область
- Ашурова Икромжона Мейлиевича - преподавателя специального предмета Термезского профессионального колледжа промышленности и транспорта, Сурхандарьинская область
- Гайбулаеву Гулчехру Джаббаровну - мастера производственного обучения Сырдарьинского промышленного профессионального колледжа, Сырдарьинская область
- Даулетиярову Гулшат Жалгасовну - преподавателя специального предмета Кунградского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Республика Каракалпакстан
- Имамову Сайёру Абдурахмановну - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №11 города Каттакургана, Самаркандская область
- Кариеву Рано Нигматовну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе дома-интерната №2 для детей-инвалидов "Мурувват" города Ташкента
- Каюмову Муяссар Абдуллаевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №4 Куйичирчикского района, Ташкентская область
- Набиеву Манзуру Турсуновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №41 города Ангрена, Ташкентская область
- Султонову Каноат Исломовну - преподавателя специального предмета Хатырчинского профессионального колледжа обслуживания и сервиса, Навоийская область
- Тажибаева Мамуржана Дадажановича - преподавателя специального предмета Ташлакского профессионального колледжа транспорта и строительства, Ферганская область
- Хожикулова Уктама Нурматовича - преподавателя физики Гузарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Кашкадарьинская область
орденом "Соғлом авлод учун" II степени
- Курбанова Зарипбая - учителя физического воспитания средней общеобразовательной школы №39 Ханкинского района, Хорезмская область
- Кушшаеву Мухибу Буриевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №8 города Карши, Кашкадарьинская область
- Махмудова Марифжона Мирзакуловича - тренера по волейболу детско-юношеской спортивной школы №12 Мингбулакского района, Наманганская область
орденом "Дўстлик"
- Ахмаджанова Рустамбека Акрамовича - преподавателя специального предмета Наманганского сельскохозяйственного профессионального колледжа, Наманганская область
- Ахмедову Дилобархон Долимовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №1 Алтынкульского района, Андижанская область
- Досимбетову Улдаулет Кабиловну - учителя каракалпакского языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №2 Республики Каракалпакстан
- Жуманиязову Мукаддас Хусиновну - преподавателя специального предмета Хивинского медицинского колледжа, Хорезмская область
- Загребину Наталью Владимировну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №158 Мирабадского района, город Ташкент
- Ковиляеву Светлану Геннадьевну - преподавателя специального предмета Навоийского горного профессионального колледжа, Навоийская область
- Кузиева Шаймурaта Джураевича - преподавателя специального предмета Каршинского политехнического профессионального колледжа, Кашкадарьинская область
- Марданову Гавхар Хаитовну - преподавателя специального предмета Самаркандского профессионального колледжа легкой промышленности и экономики, Самаркандская область
- Очилову Нурзоду Турсуновну - преподавателя специального предмета Бухарского районного профессионального колледжа строительства и транспорта "Галаосиё",
- Бухарская область
- Рискулову Гулчехру Аноркуловну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №53 Бекабадского района, Ташкентская область
- Султанову Фазилат Бурхановну - преподавателя специального предмета Фуркатского профессионального колледжа агропромышленности и транспорта, Ферганская область
- Хайдарова Оманкелди Бахриддиновича - преподавателя математики Галляаральского сельскохозяйственного профессионального колледжа "Гулистон", Джизакская область
- Хайдарову Дилфузу Гаффоровну - учителя математики средней общеобразовательной школы №11 Шурчинского района, Сурхандарьинская область
- Хачатурян Ларису Рафаиловну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №1 города Гулистана, Сырдарьинская область
медалью "Шуҳрат"
- Абдугафурову Зарифу Саттаровну - преподавателя информатики академического лицея компьютерных технологий при Ташкентском государственном техническом университете, город Ташкент
- Абдуллаева Жасурбека Курбанбаевича - главного тренера по легкой атлетике Ургенчского колледжа олимпийского резерва, Хорезмская область
- Абдуллаеву Нодиру Турсуновну - учителя химии средней общеобразовательной школы №115 Шайхантохурского района, город Ташкент
- Арзуову Несибели Жандуллаевну - преподавателя специального предмета Нукусского политехнического профессионального колледжа, Республика Каракалпакстан
- Аллаёрова Хазрата - тренера по курашу детско-юношеской спортивной школы №8 Кызырыкского района,
- Сурхандарьинская область
- Атаниязову Захуру Алламбергеновну - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа промышленности и обслуживания, Республика Каракалпакстан
- Ахмедову Замиру Иззатуллаевну - воспитателя дома "Меҳрибонлик" №5 Китабского района, Кашкадарьинская область
- Бабаходжаеву Нигору Гайбуллаевну - учителя информатики средней общеобразовательной школы №112 Мирзо- Улугбекского района, город Ташкент
- Бекматову Зулфию Ашраповну - преподавателя специального предмета Зангиатинского профессионального колледжа пищевой промышленности, Ташкентская область
- Бердиева Ахмада Эшдавлатовича - учителя физики средней общеобразовательной школы №10 Пахтачийского района, Самаркандская область
- Бобожонову Наргизу Номозовну - учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №33 Нарпайского района, Самаркандская область
- Валиеву Мухайё Кодировну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №4 Куштепинского района, Ферганская область
- Гафурову Муяссар Азадовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №52 Элликкалинского района, Республика Каракалпакстан
- Гофурову Дилфузу Омановну - преподавателя химии Яккабагского профессионального колледжа промышленности
- и переработки, Кашкадарьинская область
- Джураеву Дилобар Шадиёровну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №2 Шахрисабзского района, Кашкадарьинская область
- Джураеву Дилором Дадажановну - воспитателя дошкольного образовательного учреждения №6 города Намангана, Наманганская область
- Жумаеву Хурматой Холмуротовну - преподавателя математики Бухарского экономического и банковского колледжа, Бухарская область
- Жураева Эргаша Оромовича - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №95 Касанского района, Кашкадарьинская область
- Жураеву Замиру Шарифовну - преподавателя специального предмета Бухарского медицинского колледжа, Бухарская область
- Зверева Александра Васильевича - старшего тренера по тяжелой атлетике специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Ташкентской области
- Исмадиярова Абдуллу Улмасовича - преподавателя физики Булакбашинского педагогического и социально-экономического колледжа, Андижанская область
- Калмуратову Халиму Юлдашевну - преподавателя специального предмета Нукусского медицинского колледжа, Республика Каракалпакстан
- Курбанову Оминахон Олимжановну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" города Ферганы, Ферганская область
- Мамажонову Умидахон Пазлидиновну - преподавателя специального предмета Багдадского сельскохозяйственного профессионального колледжа, Ферганская область
- Махмудова Шухрата Равшановича - учителя физики средней общеобразовательной школы №27 Рамитанского района, Бухарская область
- Махмудову Гулчехру Урунхужаевну - учителя физики средней общеобразовательной школы №1 Джалалкудукского района, Андижанская область
- Машарипову Сайёру Бахтияровну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №25 Кошкупырского района, Хорезмская область
- Муминову Лолу Давроновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №53 Тайлакского района, Самаркандская область
- Намозову Дилфузу Саидовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №47 Байсунского района, Сурхандарьинская область
- Нарзуллаева Шарофа Норматовича - мастера производственного обучения Денауского профессионального колледжа горной промышленности, Сурхандарьинская область
- Пахруддинову Малику Ташпулатовну - преподавателя по классу дутара детской школы музыки и искусства №14 Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
- Расулову Дилнозу Кобилджоновну - преподавателя специального предмета Ташкентского политехнического профессионального колледжа, город Ташкент
- Сайдахмедову Манзуру Одиловну - учителя физики средней общеобразовательной школы №21 Бешарыкского района, Ферганская область
- Сатимова Абдалима Давлатовича - преподавателя специального предмета Чустского промышленного профессионального колледжа, Наманганская область
- Тажиева Рахмана Суюновича - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №51 Иштыханского района, Самаркандская область
- Туробова Ёркинжона Ёкуб угли - учителя идеи национальной независимости и основ духовности специализированной школы-интерната №65 Гиждуванского района, Бухарская область
- Турсунбаева Сайфиддина Муротовича - учителя физического воспитания средней общеобразовательной школы №3 Янгиабадского района, Джизакская область
- Хайлаева Маматкула Жумаевича - тренера по шахматам детско-юношеской спортивной школы Баяутского района,
- Сырдарьинская область
- Холмуродову Сайёру Хабибуллаевну - преподавателя специального предмета Джизакского профессионального колледжа легкой промышленности, Джизакская область
- Холтурсунова Нурмата Байматовича - учителя трудового обучения средней общеобразовательной школы №27 Ахангаранского района, Ташкентская область
- Шамсиеву Максуду Шавкиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №18 Учкудукского района, Навоийская область
- Эргашеву Карамат Анарбаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №10 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
- Эшимова Бахтиёра Рахматуллаевича - преподавателя химии академического лицея при Навоийском государственном педагогическом институте, Навоийская область
- Юлдашеву Музайяну Ахборовну - учителя химии средней общеобразовательной школы №287 Учтепинского района, город Ташкент
- Юлдашеву Шаходатхон Абидовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №11 Кургантепинского района, Андижанская область
- Юлдашеву Шохиду Абиловну - преподавателя специального предмета Республиканского специализированного профессионального колледжа для лиц с ограниченными возможностями, город Ташкент
- Юнусова Хакимжона Ахмаджоновича - учителя физики средней общеобразовательной школы №11 Уйчинского района, Наманганская область
- Юнусова Эркина Гаппаровича - преподавателя специального предмета Джаркурганского промышленного профессионального колледжа, Сурхандарьинская область
- Юсупову Наргис Рузалиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №11 Аккурганского района, Ташкентская область.
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