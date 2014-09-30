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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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Президент Узбекистана поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником
30.09.2014 19:28

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился к работникам сферы науки и образования страны с поздравлениями по случаю отмечаемого 1 октября Дня учителей и наставников.

В праздничном обращении главы государства говорится:

"Дорогие друзья!

Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всей души поздравить всех вас с общенародным праздником – Днем учителей и наставников, выразить вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Сегодня, широко отмечая этот замечательный праздник, все мы считаем своим долгом от всего сердца выразить вам, дорогие учителя, огромную благодарность и признательность за ваш нелегкий и вместе с тем славный труд, требующий любви и преданности своей профессии, полной самоотдачи в таком важном деле, как обучение и воспитание нашего молодого поколения, подготовка его к самостоятельной жизни.

Учитывая такой ни с чем не сравнимый, благородный, поистине бесценный труд тех, кто взял на себя столь важную и ответственную миссию – формирование наших детей гармонично развитыми личностями, приобщение их к знаниям, основам наук, 18 лет назад мы в нашей стране установили День учителей и наставников и придали ему статус общенародного праздника, что стало выражением пожеланий и устремлений всего нашего народа.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы вправе с гордостью сказать, что своевременное принятие и реализация Национальной программы по подготовке кадров, являющейся неотъемлемой частью национальной стратегии развития, которая признана во всем мире как “узбекская модель” реформ, стали самым мощным фактором построения нового государства, нового общества и кардинально изменили не только сферу образования, но и мировоззрение наших людей, всю нашу жизнь в целом.

В этой связи следует особо подчеркнуть, что на пути к поставленным нами перед собой благородным целям – в частности, в сфере образования – решению самой сложной и в то же время имеющей для нас первостепенное значение задачи воспитания ни в чем и никому не уступающего молодого поколения, способного продолжить начатые нами великие дела, овладевающего современными знаниями и профессиями, находящегося в постоянном поиске, – мы, преодолев немало трудностей и преград, выполнили поистине колоссальную работу и достигли высоких рубежей, которые ранее невозможно было себе представить.

Разумеется, реализация наших уникальных программ в сфере образования потребовала очень больших усилий и средств, однако именно благодаря вашей, уважаемые учителя и наставники, самоотверженности при осуществлении такой огромной, действительно грандиозной по своим масштабам работы мы создали прочный теоретический и практический фундамент коренных преобразований в этой сфере.

Необходимо отметить, что в процессе разработки и внедрения множества новых образовательных стандартов, учебных программ, пособий и учебников прежде всего вы сами, уважаемые педагоги, все работники сферы образования, прошли эту школу и сегодня, не жалея своих сил, богатого опыта, передаете накопленные сокровища знаний каждому учащемуся, каждому студенту. Думаю, не будет преувеличением сказать, что ваши заслуги, ваша бескорыстная деятельность достойны самого большого восхищения и являются ярким примером беззаветного служения своему делу, своей Родине.

Мысленно возвращаясь к тому решающему, нелегкому для нашей страны, для нашего государства периоду кардинального реформирования системы образования и подъема ее на уровень современных требований, я оцениваю как настоящий подвиг проявленные вами, мои дорогие, как бы трудно ни было, решимость, упорство и самоотверженность, ваш неустанный, кропотливый труд во имя достижения этой великой цели, и за такие благородные качества я преклоняюсь перед всеми вами.

Уважаемые друзья!

Когда речь идет о воспитании здорового и гармонично развитого поколения, которое является заветной мечтой каждого человека, каждого родителя, следует подчеркнуть, что осуществленная нами широкомасштабная работа по строительству тысяч современных учебных заведений, объектов культуры и детского спорта, внедрению в учебный процесс передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий, созданию эффективной системы достойной оценки труда работников сферы, их материального и морального стимулирования и многие другие принятые в этом направлении меры дают сегодня позитивные результаты.

В частности, об этом свидетельствует тот факт, что только за последние пять лет заработная плата работников народного образования возросла в 2,9 раза, системы среднего специального, профессионального образования – почти в 4 раза, сферы высшего образования – в 3,6 раза, тысячи учителей и наставников, профессоров и преподавателей удостоены высоких званий, награждены орденами и медалями нашей Родины.

Дорогие учителя и наставники!

Всем нам известно, что в нынешних условиях глобальной интеграции, когда в нашей повседневной жизни все более важное место занимают компьютерные технологии и интернет, невозможно жить в ногу со временем, мировым сообществом без глубокого овладения иностранными языками.

Именно в этих целях в нашей стране с прошлого года внедрена непрерывная, начиная с первого класса общеобразовательной школы, система обучения иностранным языкам. Думаю, нет необходимости говорить о том, что для правильной организации работы в этой сфере, достижения ожидаемого результата нужно, прежде всего, укрепление имеющейся учебно-методической базы, дальнейшее совершенствование учебных программ и пособий, повышение знаний и квалификации педагогических кадров.

Вместе с тем важными задачами для нас являются осуществление учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях с помощью сети “Ziyonet”, что служит освоению достижений национального и общечеловеческого прогресса, усиление деятельности Центра развития мультимедийных общеобразовательных программ, повышение научно-методического уровня электронных версий учебной литературы и пособий.

Как логическое продолжение этой работы в нынешнем году мы организовали Ташкентский филиал всемирно известного южнокорейского университета Инха, а также ряд других новых учебных заведений и центров повышения квалификации специалистов сферы образования, что, безусловно, расширяет возможности и открывает новые горизонты для нашей молодежи.

В нынешнее неспокойное и тревожное время, когда в мире, вокруг нас усугубляются противостояния и конфликты, усиливаются попытки и угрозы овладеть сознанием людей, особенно молодежи, свернуть ее с правильного пути, настроить против своих родителей, своего народа, лишь то молодое поколение, которое обладает высокой духовностью, твердыми убеждениями, глубоко осознающее, наследниками каких великих предков, какого бесценного достояния оно является, живет с чувством любви и преданности Родине, способно всесторонне развивать страну и уберечь нашу священную землю от различных напастей.

Уверен, что вы, уважаемые учителя и наставники, и впредь не пожалеете своих сил и энергии, знаний и мастерства во имя бережного сохранения и укрепления царящих в нашей стране мира и спокойствия, атмосферы взаимного уважения и согласия, дружбы и милосердия, ради воспитания наших детей, молодежи зрелыми, самостоятельно мыслящими, способными отличить добро от зла личностями с твердыми жизненными убеждениями и активной гражданской позицией.

Дорогие мои!

Наше государство, наше общество высоко ценят ваш огромный вклад в развитие страны и процветание Родины, вашу ответственную и почетную деятельность. Хочу заверить, что забота о вас, представителях самой гуманной профессии, и в дальнейшем будет находиться в центре нашего постоянного внимания.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас, дорогие учителя и наставники, с нынешним замечательным праздником, желаю всем вам здоровья, счастья и удачи, мира и благополучия вашим семьям!".

УЗИНФОРМ

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