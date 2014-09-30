Узбекистан и Туркменистан провели очередной раунд политконсультаций

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Бердыниязом Мятиевым, прибывшим в Ташкент во главе делегации своей страны для участия в очередном раунде межмидовских политических консультаций.

На встрече стороны обсудили актуальные аспекты межгосударственного сотрудничества, включая повестку дня предстоящих политических контактов.

Затем был проведен очередной раунд политконсультаций, на которых представители МИД обеих стран проанализировали текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, нучно-образовательной, культурно-гуманитарной и других областях.

По информации МИД Узбекистана, наиболее востребованные и приоритетные направления узбекско-туркменского взаимодействия были определены по итогам прошедшего 30 июля – 1 августа 10-го заседания Совместной узбекско-туркменской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству (напомним, в качестве таковых были названы торговля, транспорт, энергетика, сельское и водное хозяйства, сферы науки, техники, культуры, спорта и туризма и другие). За последние 5 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 3 раза и в 2013 году превысил 350 млн. долларов США.

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