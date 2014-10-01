Сборная Узбекистана в Инчхоне вышла на 9-е место

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. По результатам прошедших сегодня в Инчхоне соревнований в рамках 17-х Летних Азиатских игр сборная Узбекистана завоевала еще 6 медалей и вышла на 9-е место в общекомандном зачете. Теперь на счету узбекистанцев за 3 дня до окончания игр 33 медали - 8 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых.

Сегодняшние легкоатлетические состязания принесли узбекистанцам 2 "серебра" - в десятиборье (бег на 1500 метров, метание копья, прыжки с шестом, метание диска, бег на 110 метров с барьером, забег на 400 метров, прыжки в высоту, толкание ядра, прыжки в дину и бег на 100 метров) среди мужчин и тройном прыжке среди женщин, их для сборной завоевали соответственно Леонид Андреев и Александра Котлярова.

Командное "золото" в художественной гимнастике завоевала четверка в составе Валерии Давыдовой, Равили Фархутдиновой, Джамили Рахматовой и Анастасии Сердюковой.

На серебряные медали были оценены и выступления узбекских таэквондистов. В весовой категории до 80 кг Максим Рафалович одолел вьетнамца Нгуен ван Сона, филиппинца Кристиана аль Делакруса, китайца Сен Кяо, но уступил в финале иранцу Махди Ходабахши. А в весовой категории среди мужчин от 87 кг Дмитрий Шохин одержал верх в полуфинале над таджикистанцем Алишером Гуловым, но проиграл в решающем поединке корейцу Чолхо Джо.

Шестой медалью узбекской сборной за сегодня оказалось "золото" Рустама Ассакалова, завоевавшего эту награду в греко-римской борьбе среди мужчин до 85 кг. На пути к победе Р.Ассакалов победил лаосца Хонекео, казахстанца Нурсултана Турсунова, китайца Фей Пенга и в финале сразился с корейцем Сееолем Ли.

Впереди сборной Узбекистана (по числу золотых наград) - Катар (17 медалей, из них 9 золотых), Таиланд (38 медалей, из них 9 золотых), КНДР (32 медали, включая 10 золотых), Иран (40 наград, включая 15 золотых), Казахстан (66 наград, в том числе 20 золотых), Япония (161 медаль, в том числе 39 золотых), Южная Корея (189 наград, из них 62 "золота") и лидер игр - Китай (294 медали, включая 131 "золото").

Из 45 стран, принимающих участие в Азиаде-2014, медали завоевали 33 страны. Турнирную таблицу замыкает Шри-Ланка с 1 "бронзой".

Напомним, что в 2010 году на Азиатских играх в Гуанчжоу (Китай) узбекистанцы завоевали 56 медалей (11 золотых, 22 серебряных, 23 бронзовых) и заняли 8-е итоговое место, в 2006 в Дохе (Катар) - 40 (11 золотых, 14 серебряных и 15 "бронз") и стали 7-ми, в 2002 в Бусане (Южная Корея) - 51 (15 золотых, 12 серебряных и 24 "бронзы") и были 5-ми, в 1998 в Бангкоке (Таиланд) - 40 (6 золотых, 22 "серебра", 12 "бронз"), заняв 10-е место, в 1994 в Хиросиме (Япония) - 42 (11 золотых, 12 серебряных, 19 бронзовых) и 5-е место. Таким образом, собственный рекорд пока не побит.

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