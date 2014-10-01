"Воспитание молодежи в духе патриотизма и с чувством ответственности за судьбу родины"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 29 сентября в хокимияте Гиждуванского района Бухарской области состоялось мероприятие, организованное районным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш".

Цель мероприятия заключалась в широкой пропаганде среди населения идеи национальной независимости, исторических достижений страны во всех сферах жизни за годы независимости.

В нем приняли участие депутаты областного, районного Кенгашей народных депутатов, руководители областного, районного Кенгашей ДП "Миллий тикланиш", представители фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", культурно-просветительского центра, народного образования и СМИ.

В ходе мероприятия отмечалось, что в результате реализации "узбекской модели" развития в стране достигнуты огромные результаты во всех сферах жизни общества, позволяющие осуществлять сильную социальную политику по поддержке, а также оказание моральной и материальной поддержки социально-уязвимых слоев населения. Было подчеркнуто большое значение преемственности поколений в формировании гармонично развитого молодого поколения.

В ходе мероприятия докладчики также рассказали о принимаемых в Узбекистане мерах для сохранения мира и стабильности, о достигнутых успехах за годы независимости. Кроме того, была подчеркнута необходимость воспитания молодежи в патриотическом духе, привлечения одаренной молодежи к активному участию в общественной работе.

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