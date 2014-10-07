Германский посол посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Найтхартом Хёфером-Виссингом, в ходе которой состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам узбекско-германских отношений, в том числе практическим аспектам предстоящих межмидовских контактов.

В ходе беседы также были обсуждены некоторые региональные и международные проблемы, сообщает МИД Узбекистана.

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