Два праздника в один день в РРКЦ

ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Русский культурный центр Узбекистана одним махом отметил сразу две даты, выпавшие на начало октября. В воскресенье, 5 октября, здесь состоялся праздничный вечер, посвященный Международному дню пожилых людей и Дню учителя и наставника, сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Ташкенте.

Руководитель Представительства в Узбекистане Виктор Шулика от имени Федерального агентства Россотрудничества и от себя лично сердечно поздравил всех с праздником. Он подчеркнул, что это не только праздник пожилых, но и мудрых людей, и этот праздник перекликается с Днем наставника, который был в жизни каждого человека.

Приглашенным на торжество ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам-педагогам Узбекистана были вручены памятные грамоты и подарки.

Затем публику порадовал народный камерный хор "Мелодия", в исполнении которого прозвучали популярные песни прошлых лет, песни из кинофильмов, попурри.

А после окончания выступления хора Виктор Шулика от имени Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан наградил почетной грамотой этот коллектив и его организатора и руководителя Александра Скрипина за развитие традиций русской хоровой культуры и укрепление межнационального согласия.

В мероприятии также приняли участие Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Владыка Викентий, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Александр Суханов, заместитель директора Республиканского интернационального культурного центра Сергей Миронов.

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