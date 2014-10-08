Мастер-классы для узбекских русистов открылись в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте 6 октября в филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Ташкенте открылись ежегодные методические мастерские, проводимые Россотрудничеством и общеобразовательным частным учреждением "Открытая русская школа", сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Курс будет проходить с 6 по 11 октября. Программа его ориентирована на научно-педагогических работников школ, вузов, преподавателей русского языка как иностранного и включает в себя мастер-классы, педагогические мастерские и семинары по русскому языку и литературе.

Стоит отметить, что участники мастерской посетят выставку научно-методической литературы по русскому языку, литературе, семинары и мастер-классы, а также будут участвовать в "круглом столе". Предполагается, что по итогам работы мастерской будет выпущен сборник статей.

В состав российской делегации войдут разработчик концепции и проекта программы "Русская школа за рубежом", кандидат экономических наук Сергей Весманов, кандидат педагогических наук Татьяна Савченко, доктор филологических наук профессор Элеонора Шафранская и другие.

Ежегодная методическая мастерская для преподавателей-русистов в Узбекистане проводится в рамках Федеральной целевой программы "Русский язык".

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