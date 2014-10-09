Визит делегации латвийского парламента в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с прибывшей в страну с целью обсуждения вопросов развития узбекско-латвийского сотрудничества делегацией Сейма (парламента) Латвийской Республики во главе с председателем Комитета по иностранным делам Оярсом Эриксом Калниньшем.

В ходе переговоров состоялось обсуждение развития межпарламентского взаимодействия, а также развития сотрудничества по линии Узбекистан - Европейский Союз и других тем, сообщает МИД Узбекистана.

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