В Минске собрались министры иностранных дел стран СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября делегация Министерства иностранных дел во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Абдулазизом Камиловым приняла участие в прошедшем сегодня в Минске очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Повестка дня заседания включала в себя рассмотрение основных тем открывающегося завтра в белорусской столице саммита глав государств-участников СНГ и другие вопросы взаимодействия в рамках Содружества, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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