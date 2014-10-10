Латвийская делегация посетила МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Сейма (парламента) Латвийской Республики во главе с председателем Комитета по иностранным делам Оярсом Эриксом Калниньшем посетила Министерство внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов расширения взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной и транспортной сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, сообщает пресс-служба МВЭСИТ Узбекистана.

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