



Делегация Сейма Латвии посетила Олий Мажлис Узбекистана



ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября находящаяся с визитом в Ташкенте делегация Сейма (парламента) Латвийской Республики во главе с председателем Комитета по иностранным делам Оярсом Эриксом Калниньшем посетила Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана. В ходе визита стороны обсудили вопросы укрепления межгосударственного сотрудничества по линии парламента, взаимодействия по развитию законодательной основы для расширения узбекско-латвийских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи