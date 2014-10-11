Узбекский лидер принял участие в саммите СНГ в Минске

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов принял участие в прошедшем в Минске заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было посвящено актуальным вопросам развития сотрудничества в рамках Содружества.

Повестка дня саммита включала в себя вопросы обеспечения безопасности, контроля за незаконным оборотом наркотических веществ, борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми, создания максимально благоприятных условий для расширения взаимной торговли и инвестиций, расширения сотрудничества в гуманитарной сфере. Кроме того, президенты рассмотрели ход выполнения плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, приняли соответствующие решения по ряду организационных вопросов.

Кроме того, участники саммита достигли договоренности об объявлении 2016 года в СНГ Годом образования, а также передали председательство в Содружестве Республике Казахстан.

В тот же день узбекский лидер провел в Минске переговоры с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, с которым обменялся мнениями по вопросам, связанным с подъемом двусторонних отношений на новый уровень в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

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