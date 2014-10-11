ПРООН проведет в Ташкенте тренинг по внешней торговле

ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в Ташкенте начнет работу трехдневный семинар-тренинг на тему "Анализ и оптимизация бизнес-процессов", организованный Проектом "Содействие развитию торговли" Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Узбекистане при поддержке Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики с целью анализа и разработки рекомендаций по дальнейшему упрощению внешнеторговых процедур.

В ходе тренинга международные эксперты ПРООН проведут занятия для сотрудников соответствующих министерств и ведомств Узбекистана, в ходе которых будут освещены современные методы анализа бизнес-процессов в целях дальнейшего упрощения экспортно-импортных процедур, в том числе, в рамках реализации системы "Единого окна" для экспорта, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

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