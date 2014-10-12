В Ташкенте пройдет выставка для малых предпринимателей

В Ташкенте пройдет выставка для малых предпринимателей12.10.2014 10:44
ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября в комплексе "Кургазмасавдомаркази" откроется Международная выставка "Оборудование и продукция малого бизнеса", организованная при поддержке Торгово-промышленной палаты Узбекистана с целью оказания помощи начинающим предпринимателям в организации бизнеса, демонстрации ассортимента товаров и услуг малого и среднего бизнеса, ознакомления представителей малого и среднего бизнеса с современными технологиями, оборудованием и услугами в предпринимательской сфере, а также способствования установлению новых деловых контактов.
Выставка рассчитана на широкий круг отечественных и зарубежных предпринимателей, специалистов в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, производителей и потребителей товаров народного потребления.
В течение 3 дней участники и посетители выставки смогут ознакомиться с экспозициями, работа которых будет организована в следующих тематических разделах:
Оборудование и технологии для малых и средних предприятий
- оборудование для надомного труда -промышленное оборудование
- информационные технологии -деревообрабатывающее оборудование
- оборудование для производства строительных материалов
- торговое оборудование
- оборудование для коммунальных служб
- оборудование для пекарен и кондитерских цехов
- оборудование для мясной и молочной продукции
- технологии хранения
- расфасовочное и упаковочное оборудование
- оборудование для автосервиса
- оборудование для цехов, мастерских и салонов бытовых услуг
- печатное полиграфическое оборудование
Бизнес-услуги
- программы и фонды поддержки предпринимательства
- информационное обеспечение
- лизинг
- франчайзинг
- бухгалтерский учет
- страхование
- кадровые агентства
- рекламные издательские услуги
- образовательные программы
- специальная литература по малому бизнесу.
В рамках форума также будут организованы "круглые столы", презентации компаний-экспонентов, деловые переговоры.
УЗИНФОРМ