В Ташкенте пройдет выставка для малых предпринимателей

ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября в комплексе "Кургазмасавдомаркази" откроется Международная выставка "Оборудование и продукция малого бизнеса", организованная при поддержке Торгово-промышленной палаты Узбекистана с целью оказания помощи начинающим предпринимателям в организации бизнеса, демонстрации ассортимента товаров и услуг малого и среднего бизнеса, ознакомления представителей малого и среднего бизнеса с современными технологиями, оборудованием и услугами в предпринимательской сфере, а также способствования установлению новых деловых контактов.

Выставка рассчитана на широкий круг отечественных и зарубежных предпринимателей, специалистов в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, производителей и потребителей товаров народного потребления.

В течение 3 дней участники и посетители выставки смогут ознакомиться с экспозициями, работа которых будет организована в следующих тематических разделах:

Оборудование и технологии для малых и средних предприятий

оборудование для надомного труда -промышленное оборудование

информационные технологии -деревообрабатывающее оборудование

оборудование для производства строительных материалов

торговое оборудование

оборудование для коммунальных служб

оборудование для пекарен и кондитерских цехов

оборудование для мясной и молочной продукции

технологии хранения

расфасовочное и упаковочное оборудование

оборудование для автосервиса

оборудование для цехов, мастерских и салонов бытовых услуг

печатное полиграфическое оборудование

Бизнес-услуги

программы и фонды поддержки предпринимательства

информационное обеспечение

лизинг

франчайзинг

бухгалтерский учет

страхование

кадровые агентства

рекламные издательские услуги

образовательные программы

специальная литература по малому бизнесу.

В рамках форума также будут организованы "круглые столы", презентации компаний-экспонентов, деловые переговоры.

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