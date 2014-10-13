Делегация МИД Узбекистана отправляется в Германию

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправится с двухдневным визитом в Федеративную Республику Германия для участия в очередном раунде узбекско-германских политических консультаций.

В рамках консультаций представители МИД обеих стран проведут встречи и переговоры с федеральным министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером, другими официальными лицами ФРГ, повестка дня которых будет включать в себя обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества, актуальных международных и региональных вопросов, сообщает МИД Узбекистана.

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