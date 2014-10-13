Выступление Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании совета глав государств СНГ

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пресс-служба Президента Узбекистана опубликовала текст выступления Президента Узбекистана Ислама Каримова на прошедшей 10 октября в Минске (Беларусь) встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В выступлении узбекского лидера на саммите говорилось:

"Уважаемый председатель!

Уважаемые главы государств!

Мне доставляет большое удовлетворение приветствовать глав государств СНГ, высказать слова искренней признательности Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за теплый прием и гостеприимство.

Наша встреча, как здесь уже отмечалось, проходит в условиях быстроменяющейся международной обстановки, растущей геополитической напряженности и политического противостояния, продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса, который неизвестно когда закончится или начнет спадать, радикализации и активизации религиозного фанатизма, обострения конфликтной ситуации в нашем ближнем и дальнем окружении.

Разумеется, нас не могут не тревожить масштабы расползающегося насилия, реальных угроз терроризма, экстремизма, наркотрафика, агрессивные призывы некоторых потерявших над собой контроль политиков и политиканов, особенно по телевизионным каналам, вдруг почувствовавших себя хозяевами положения, еще более обострить ситуацию и довести возникшее в отдельных странах противоборство до кровавой бойни.

К каким трагическим последствиям может привести недооценка складывающейся тревожной ситуации, нетрудно себе представить.

Пример – братоубийственная война в Афганистане, которая продолжается около 35 лет, привела только к миллионам человеческих жертв и миллионам беженцев, полному разрушению экономики страны и разрухе. Выросло новое поколение, которое ничего не может сегодня, кроме как держать и использовать оружие. Хотя изначально было известно на примерах из истории Афганистана – эту страну трудно завоевать. Мы все эти примеры как бы пропустили через себя и убеждены, что военного решения афганской проблемы нет.

Мы как близкие соседи Афганистана сегодня абсолютно убеждены, что только скорейшее завершение процессов формирования нового правительства Афганистана, где были бы представлены основные противоборствующие этно-религиозные политические силы, может проложить дорогу к снижению уровня нестабильности, ликвидации нищеты, восстановить разрушенную экономику, обеспечить мир и спокойствие в стране.

Что касается решения украинской проблемы, по нашему убеждению, только отказ от применения силовых методов как способа разрешения всех возникающих проблем, только использование политических средств, базирующихся на фундаментальных нормах международного права и Устава ООН, только безусловное выполнение сторонами не на словах, а на деле Минских договоренностей по прекращению огня и перемирию могут сформировать необходимые условия для переговорного процесса по достижению мира в Украине.

К большому сожалению, к серьезным политическим вопросам, которые предусматривались и без которых не обойтись, в переговорных процессах еще просто не приступали.

Еще один вопрос, имеющий непосредственное отношение к сегодняшней встрече глав государств СНГ. Буквально два дня назад распространялось как новость номер один, что в нашей встрече будет участвовать Президент Украины господин П.Порошенко. Однако уже вчера вечером стало известно, что господин П.Порошенко на встречу не приедет и что его планы изменились. На наш взгляд, с таким решением очень трудно согласиться. Вот уже год как проблема противостояния в Украине стала одной из самых актуальных и злободневных проблем современности, которая обсуждается в мире, в том числе на постсоветском пространстве. Кстати, посредством телевидения даже в самых отдаленных наших районах, кишлаках прекрасно осведомлены о том, что происходит в Украине. И в таких условиях нет безразличных людей, практически все достаточно информированы о том, что случилось и с чего все началось. Все ждут, когда и чем закончится это абсолютно неестественное противостояние между противоборствующими сторонами, которое должно как можно скорее завершиться.

Давайте зададимся вопросом – кто из нас, руководителей государств СНГ, лицом к лицу встречался с господином П.Порошенко? Только единицы. За истекшее время он побывал во многих странах Европы, особенно в Брюсселе, и в других государствах.

Однако можно было бы использовать сегодняшнюю возможность посетить и поучаствовать в заседании очередного Саммита СНГ. Кстати, Украина еще продолжает находиться в составе СНГ. Создается впечатление, что позиция господина П.Порошенко явно раздваивается, и он никак не может дать себе отчет – на пользу ему выход из СНГ или нет. Самое главное, если бы он сегодня выступил здесь, то это только создало бы для нас еще большую ясность с разрешением украинской проблемы. Но, к большому сожалению, этого не случилось.

Уважаемые друзья!

Председатель нашего собрания Александр Григорьевич Лукашенко в заключение своего выступления подчеркнул, что настало время откровенно обсудить перспективы дальнейшего развития СНГ.

Для нас очевидна значимость СНГ, наша объективная заинтересованность в наращивании взаимовыгодного многопланового сотрудничества со всеми нашими партнерами на основе учета интересов друг друга.

В Содружестве мы видим структуру, которая предоставляет широкую возможность для поддержания прямого международного диалога, обсуждения насущных вопросов, решения споров и разногласий между государствами-участниками с учетом созданной и действующей достаточно крепкой договорно-правовой базы, наработанных инструментов и механизмов взаимодействия.

СНГ служит площадкой для выработки взаимоприемлемых подходов, скоординированных практических мер по содействию устойчивому развитию наших стран, активному использованию имеющегося потенциала в сфере торгово-экономического сотрудничества, своевременному упреждению, противодействию и нейтрализации террористической и экстремистской деятельности и, что особенно важно, взаимному общению граждан на постсоветском пространстве. Сегодня на этом пространстве мало стран, которые могут представить, что вообще можно дальше существовать без общения на основе созданной в СНГ договорной базы. В этих условиях даже в Грузии считают, что в свое время допустили серьезную ошибку.

Обеспечение устойчивого развития на пространстве СНГ, в первую очередь, зависит от нас самих – от государств Содружества. Я имею в виду готовность находить общий язык со своими близкими и дальними соседями, эффективно проводить продуманную социально-экономическую политику, обеспечивать достойный уровень жизни для населения, консолидировать свое общество вокруг созидательных задач.

Достижению этих целевых установок, созданию максимально благоприятных условий для расширения взаимной торговли и инвестиций между нашими странами во многом будет способствовать формирование и скорейший запуск полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ, основанной на принципах, не ухудшающих действующий между странами торговый режим. Сегодня я с огромным удовлетворением услышал предложение Владимира Владимировича Путина о том, что уже давно настало время запустить этот режим как наиболее привлекательную модель для укрепления наших отношений.

Это единственная экономическая модель, которая может сблизить наши народы, раз и навсегда решить вопросы, которым мы зря не придаем значения и которые являются предметом очень серьезных торгов.

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы еще раз заявить, что мы не видим каких-то препятствий для деятельности СНГ с учетом одновременного формирования на постсоветском пространстве других интеграционных объединений. В частности, речь идет о Евразийском экономическом союзе. Здесь мы не видим каких-то проблем, которые были бы предметом обсуждений.

Вместе с тем считаем важным, чтобы каждое из этих межгосударственных объединений, в частности, СНГ как базовое образование, на основе которого создается Евразийский экономический союз, – кстати, не мешало бы подумать, на какой базе создается этот союз, – строило свою работу самостоятельно, имело собственную повестку дня, концепцию и долгосрочную программу развития, не подменяя и не повторяя друг друга. Если эти условия не будут соблюдаться, трудно рассчитывать на согласованную деятельность этих объединений.

В этом плане сегодняшнее обсуждение вопросов, связанных с СНГ, еще раз свидетельствует, что мы зря не обращаем на них внимание. Я и в прошлый раз, находясь именно в этом зале, подчеркивал: считаю только пиаром и не более, рассчитывая, что эти процессы будут и далее продолжаться, ездить сюда или в другие страны на дежурные заседания саммитов СНГ. Поэтому я присоединяюсь к мнению многих коллег, которые считают, что над этими вопросами, особенно перспективами СНГ, надо серьезно подумать.

Благодарю за внимание".

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