В Узбекистане усиливают поддержку ветеранов ВОв

ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О мерах по дальнейшему усилению социальной поддержки ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов", выпущенный в целях дальнейшего усиления адресной социальной поддержки ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов, создания благоприятных условий для укрепления их здоровья за счет повышения уровня и качества медицинского и санаторно-оздоровительного обслуживания.

Документом предписывается:

1. Ввести, начиная с 2015 года, порядок, в соответствии с которым ветераны войны и трудового фронта 1941-1945 годов имеют право один раз в году в приемлемые для них сроки бесплатно получить курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, Совета Федерации профсоюзов Узбекистана и органов государственного и хозяйственного управления республики.

Установить, что стоимость путевки для ветеранов войны и трудового фронта в санаторно-оздоровительных учреждениях покрывается за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

2. Министерству финансов Республики Узбекистан предусмотреть в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 год и в последующие годы средства для финансирования расходов на оздоровление ветеранов войны и трудового фронта.

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан, Совету Федерации профсоюзов Узбекистана и Фонду "Нуроний":

в недельный срок определить перечень санаторно-оздоровительных учреждений Совета Федерации профсоюзов, органов государственного и хозяйственного управления, в которых будет обеспечиваться оздоровление ветеранов войны и трудового фронта за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;

принять меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы санаторно-оздоровительных учреждений и созданию в них необходимых условий для обеспечения полноценного оздоровления ветеранов войны и трудового фронта.

4. Министерству труда и социальной защиты населения, Министерству финансов Республики Узбекистан, Совету Федерации профсоюзов Узбекистана, министерствам, ведомствам, компаниям, ассоциациям и крупными предприятиям, имеющим в своем ведении санаторно-оздоровительные учреждения:

в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке оздоровления ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов в подведомственных санаторно-оздоровительных учреждениях, предусмотрев в нем порядок оплаты стоимости путевок для ветеранов войны и трудового фронта за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан по установленным ценам;

в течение 10 дней после утверждения Положения рассмотреть его на коллегиях министерств и ведомств, правлениях компаний, ассоциаций и крупных предприятий;

по результатам рассмотрений принять соответствующие ведомственные нормативно-правовые акты.

5. Министерству труда и социальной защиты населения совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство в соответствии с настоящим Указом.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

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