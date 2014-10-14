Глава МИД Узбекистана посетил внешнеполитическое ведомство ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер принял главу внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова, прибывшего в Берлин во главе делегации МИД Республики для участия в очередном раунде узбекско-германских политических консультаций.

В ходе встречи главы МИД обеих стран обсудили перспективные вопросы межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, отметили позитивный опыт узбекско-германского взаимодействия на всех уровнях, а также подчеркнули взаимную заинтересованность в наращивании объемов торгово-экономического, инвестиционного партнерства, создании современных производств с использованием немецких высоких технологий, сообщает МИД Узбекистана.

По итогам встречи был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Республикой Узбекистан и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 7 сентября 1999 года.

Сегодня же в Берлине прошли политические консультации с участием Уполномоченного МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Корда Майера-Клодта, посвященные практическим аспектам межгосударственного взаимодействия. Также делегация узбекского МИД встретилась с советником Федерального канцлера ФРГ по внешней политике и международной безопасности Кристофом Хойсгеном, с которым были обсуждены некоторые проблемы международного характера, происходящим в мире динамичным изменениям, в частности в Афганистане и в регионе в целом.

Кроме того, в рамках пребывания в ФРГ делегация МИД Узбекистана проведет еще ряд встреч по обсуждению текущего состояния и перспектив развития сотрудничества, актуальных международных и региональных вопросов.

УЗИНФОРМ