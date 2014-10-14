Делегация Черногории посетила узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с делегацией Республики Черногория, пребывающей с визитом в Ташкенте во главе с советником Президента по экономическим вопросам Руждией Тузовичем.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по перспективам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, выразили взаимное стремление к наращиванию объемов торгового оборота и делового партнерства, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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