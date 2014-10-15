В Пушкинском доме говорили о Лермонтове

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Пушкинском доме при Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Мероприятие было приурочено к знаменательной дате – 200-летию со дня рождения выдающегося русского поэта, писателя и драматурга.

Впрочем, Лермонтов известен и как замечательный художник, в чем смогли убедиться посетители выставки графических работ самого поэта, развернутой в фойе Российского центра науки и культуры при содействии Россотрудничества и Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук. Рисунки поэта отличаются ярким колоритом и романтической трактовкой.

Ну а сам вечер стал ярким праздником русской словесности. Курсанты и волонтеры РЦНК показали театрализованные и музыкальные номеров, видеопрезентации о жизни и творчестве поэта, декламировали стихи и отрывки из его поэм разных лет.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, подчеркивая значение творчества Лермонтова в мировом масштабе, что произведения русского классика переведены на многие языки мира, его поэзия и проза проникли в общечеловеческую культуру.

Стоит отметить, что это мероприятие не единственное в Узбекистане, которое связано с Лермонтовым. Уже вскоре в рамках объявленного Года культуры в России Представительство Россотрудничества проведет научно-практическую конференция, посвященную творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова.

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