Глава МИД Узбекистана провел встречу с вице-президентом Бундестага ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 15 октября пребывающая с визитом в Берлине в рамках участия в очередном раунде узбекско-германских политических консультаций делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела встречу с вице-президентом Бундестага Федеративной Республики Германия Уллой Шмидт, в ходе которой стороны обмениялись мнениями по ключевым вопросам развития двусторонних отношений, обсудили перспективы дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества по линии парламента.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе встречи германская сторона также была информирована о предстоящих 21 декабря всенародных выборах в нижнюю палату Олий Мажлиса и местные представительные органы власти Узбекистана.

В тот же день узбекская делегация провела встречу в Восточном комитете немецкой экономики, в который входят главные объединения предпринимательских союзов ФРГ.

УЗИНФОРМ