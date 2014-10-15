В Ташкенте прошла хлопковая ярмарка

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. С 13 по 14 октября в Ташкенте прошла 10-я, юбилейная Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка, в которой приняли участие отечественные и зарубежные производители и экспортеры хлопко-волокна, текстильного оборудования, а также торговые представители.

Работа форума проходила в двух пленарных сессиях, на которых участники имели возможность обсудить прогнозы и тенденции мирового хлопкового рынка, рассмотреть возможности инвестиционного климата Узбекистана, а также наладить полезные деловые контакты.

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