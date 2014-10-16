Обсуждены вопросы совершенствования электронной коммерции в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана состоялся "круглый стол" по обсуждению актуальных задач по дальнейшему совершенствованию правовых основ электронной коммерции, организованный парламентской фракцией Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана совместно с Комитетом нижней палаты по вопросам информации и коммуникационных технологий.

Основной темой встречи стало обсуждение совершенствования существующего в стране законодательства, регулирующего сферы информатизации, электронного документооборота и электронных платежей, использования электронной цифровой подписи, а также внесение изменений в закон Узбекистана "Об электронной коммерции", в соответствии с которым предусматривается отмена для электронных коммерческих субъектов строгого требования по использованию электронной цифровой подписи в электронных документах и возможность использования одноразового идентификатора ЭЦФ либо аналога личной подписи, что позволит упростить процесс оформления электронных соглашений и внедрить через интернет платежный механизм с использованием банковских пластиковых карточек.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты национального парламента, широкое внедрение электронной коммерции будет способствовать сокращению расходов по осуществлению торговых операций, решению проблем, связанных с географической отдаленностью коммерческих субъектов, налаживанию между продавцами и покупателями прямых договорных отношений. В свою очередь, все это послужит дальнейшему развитию предпринимательства и улучшению деловой среды, созданию инфраструктуры технологического рынка, отвечающего международным стандартам.

В ходе мероприятия были высказаны предложения по доработке этого законопроекта.

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