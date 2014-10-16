Депутаты обсудили вопросы обеспечения прав граждан

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана Комитетом по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан было организовано мероприятие, посвященное выполнению Узбекистаном Международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах.

В ходе встречи состоялись выступления председателя Комитета А.Саидова, первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Узбекистан Б.Алимухамедова, заместителя министра здравоохранения Л.Туйчиева и других, которые отметили проводимую в Узбекистане деятельность по развитию системы социальной защиты населения, благоприятных условий труда, повышения качества и эффективности медицинского обслуживания, работы системы образования, обеспечению мира и согласия между представителями проживающих в Узбекистане наций и народностей, бережного сохранения и развития их национальных ценностей и культурного наследия.

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