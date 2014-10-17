МВЭСИТ Узбекистана посетила делегация Черногории

ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 15 октября пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Республики Черногория во главе с советником президента по международным экономическим вопросам Руждией Тузовичем посетила Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, отметили важность формирования необходимой нормативно-правовой базы двусторонних отношений, проработки перспективных проектов в торговой и инвестиционной сферах, а также установления долгосрочных партнерских связей на уровне заинтересованных предприятий и деловых кругов Узбекистана и Черногории, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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