



Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Абдурахмон бин Абдулла аш-Шае посетил с визитом Министерство иностранных дел Узбекистана. Встреча была посвящена обсуждению практических вопросов двусторонних отношений, а также предложений по графику предстоящих узбекско-саудовских контактов в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит главы дипмиссии Саудовской Аравии во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся в ноябре минувшего года. Тогда стороны рассмотрели актуальные аспекты двусторонних отношений, в том числе в рамках международных и межрегиональных структур, а также график и содержание предстоящих контактов, другие практические вопросы сотрудничества УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи