



Глава МИД Узбекистана принял заместителя Генсека ООН



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, администратором Программы развития ООН Хелен Кларк. Встреча прошла при участии Постоянного координатора ООН, Постоянного представителя Программы развития ООН Стефана Приснера. Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению состояния и приоритетных направлений дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистаном и ООН. Отдельное внимание было уделено вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия в рамках развития сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи