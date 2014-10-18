



Узбекский лидер принял заместителя Генсека ООН



ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с пребывающей в стране с визитом заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, администратором Программы развития ООН Хелен Кларк. В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы обеспечение безопасности и стабильности в регионе, его устойчивое развитие, охрана окружающей среды. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи