В Ташкенте завершился турнир Гран-при по дзюдо

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. С 16 по 18 октября в Ташкенте в спортивном комплексе "Узбекистан" прошел турнир из серии Гран-при, для участия в котором в столицу Узбекистана прибыли 282 спортсмена (142 мужчины и 140 женщин) из 42 стран, которые боролись между собой за рейтинговые очки в рамках квалификационного отбора для участия в Летних Олимпийских играх, которые пройдут в Бразилии в 2016 году. Общий призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов США.

Турниры серии Гран-При ежегодно проводятся в 10 странах по всему миру. В Ташкенте турнир будет проводиться 4 года подряд, с 2013 по 2016 годы, таким образом, Узбекистан уже второй раз принимает данный турнир, и в сравнении с прошлым годом в нынешнем было заявлено в 2 раза больше участников.

Республику на турнире представляли мужская (28 спортсменов) и женская (21 атлетка) сборные, основную часть которых составили победители и призеры предыдущего чемпионата. В качестве принимающей стороны Узбекистан выставил по 4 спортсмена в каждой весовой категории.

В первый день соревнований были разыграны медали в малых весовых категориях. Так, в категории до 60 кг среди мужчин на вторую ступень пьедестала почета поднялся Диёрбек Уразабаев, а в состязаниях до 66 кг победу одержал двукратный чемпион мира Ришод Собиров.

Во второй день прошли поединки среди борцов в среднем весе. Здесь в категории до 81 кг отличились Шахзод Собиров, завоевавший "бронзу", и Яхъе Имамов, которому досталась серебряная награда.

В третий, заключительный день соревновались спортсмены в тяжклых весовых категориях до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг. Здесь отличились на "бронзу" Рамзиддин Саидов ( - 100 кг) и Эльер Машарипов (+ 100 кг).

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