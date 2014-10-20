Угрозы и вызовы террористической опасности

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. Темой очередного заседания исторического клуба при Российском центре науки и культуры в Ташкенте стали угрозы терроризма в современном мире, сообщает пресс-служба РЦНК. Оно прошло 17 октября.

Актуальность данной проблематики ярко показали выступления проректора филиала Российского государственного экономического университета им. Плеханова в Ташкенте, доктора экономических наук, профессора Шухрата Гойибназарова, руководителя исторического клуба РЦНК в Ташкенте Василия Костецкого и презентация на тему "Идеологический терроризм" курсанта центра Кирилла Андреева.

В свою очередь, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика подчеркнул отметил, что сейчас залогом безопасности и спокойствия в любой стране является бдительность, ответственность и приверженность к гуманизму каждого отдельно взятого человека и гражданина.

Также участники заседания отметили, что Россия и Узбекистан выступают на международной арене совместно придерживаются в борьбе с терроризмом политики абсолютной бескомпромиссности и полного отрицания этого явления.

В работе заседания исторического клуба при РЦНК участвовали атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации в Республике Узбекистан полковник Андрей Графов, представители Ташкентского Фонда ветеранов войны и труда "Нуроний", объединения воинов-интернационалистов "Ветеран", Ташкентского филиала Российского экономического университета им. Плеханова, преподаватели-историки, журналисты, учащиеся курсов при РЦНК в Ташкенте.

УЗИНФОРМ