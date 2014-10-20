День достоинства прошел в РЦНК

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. В течение двух дней - 16 и 17 октября - волонтеры Российского центра науки и культуры в Ташкенте провели коллоквиумы, приуроченные к Всемирному дню достоинства.

Как сообщила пресс-служба РЦНК, ребята подготовили презентации, чтобы пояснить, как они понимают "достоинство личности". Они дали определения аспектов понятия "достоинство". По их мнению, это гуманность, воспитание, уважение, благородство. Были названы и многие другие положительные качества, характеризующие достоинство человека.

Творческая работа и интересная дискуссия сделали Всемирный день достоинства в РЦНК запоминающимся.

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