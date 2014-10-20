В Ташкенте стартовал второй этап Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. С 20 октября по 2 ноября в Ташкенте в Галерее изобразительных искусств проходит шахматный турнир в рамках второго этапа Гран-при Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие сильнейшие игроки мира. Турнир является квалификационным на попадание на чемпионат мира по шахматам 2016 года.

Первый этап Гран-при прошел с 1 по 15 октября в столице Азербайджана, Баку, после Ташкента эстафету турнира примет Тбилиси, столица Грузии (вместо Тегерана, как планировалось ранее), четвертый этап вместо Москвы примет Ханты-Мансийск. Узбекистан уже принимал этапы серии Гран-при ФИДЕ по шахматам - в 2012 и 2013 годах (а также один из этапов женского Гран-при 2013-2014 годов). В сравнении с предыдущими годами, в нынешнем количество этапов турнира было сокращено с 6 до 4. В них примут участие 16 сильнейших игроков мира, каждый из которых имеет право принять участие в 3 из 4 этапов. Каждый этап проходит в 11 раундов с контролем времени 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61.

В ташкентском этапе принимают участие лидеры бакинского этапа Фабиано Каруано (рейтинг 2844) (Италия) и Борис Гельфанд (рейтинг 2748) (Израиль), а также остальные 6 участников первого этапа - это бывший чемпион мира, представитель Узбекистана Рустам Касымджанов (2706), Шахрияр Мамедьяров (2764) и Теймур Раджабов (2726) (Азербайджан), Хикару Накамура (2764) (США), Сергей Карякин (2767) и Дмитрий Андрейкин (2722) (Россия). Кроме того, со второго этапа к турниру присоединяются Максим Вашье-Лаграв (2757) (Франция), Аниш Гири (2768)(Нидерланды), Дмитрий Яковенко (2747) (Россия) и Баадур Джобава (2717) (Грузия). Еще 4 игрока - Александр Грищук (2797), Евгений Томашевский (2701) и Петр Свидлер (2732) (Россия), Леньер Домингес (2751) (Куба) - ташкентский этап пропускают.

Как принимающая сторона, Узбекистан определил призовой фонд ташкентского этапа в 120 тысяч евро, победитель этапа получит 20 тысяч евро. Среди главных призов Гран-при серии 2014-2015 годов предусмотрены большой и малый кубки "Caissa" из драгоценных металлов и камней. Чемпион и серебряный призер турнира получат путевку на Матчи претендентов - этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется кандидат на матч с чемпионом мира - который пройдет в последней четверти 2015 или первой половине 2016 года.

Сегодня состоялась церемония открытия соревнований, сами состязания пройдут с 21 октября по 2 ноября. Церемония закрытия пройдет 2 ноября. На следующий день запланировано отбытие игроков из Ташкента.

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