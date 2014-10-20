Сарвиноз Курбонбоева стала 9-й на чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Пуне

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. С 5 по 20 октября в индийском городе Пуна прошел чемпионат мира среди юниоров по шахматам, в котором принимали участие свыше 200 шахматистов не старше 1994 года рождения из 45 стран мира, соревновавшихся между собой в открытой категории и среди девушек.

В чемпионате принимали участие обладатели титулов гроссмейстеров и мастеров ФИДЕ, призеры азиатских и мировых юношеских игр, а также юноши и девушки с рейтингом не ниже 2000 и 1800 соответственно. Состязания проходили в 13 раундов с контролем времени 90 минут на первые 40 ходов, с добавлением 30 секунд на каждый последующий ход (всего 30 минут на завершение партии).

Узбекистан на турнире представляли Шамсиддин Вахидов (рейтинг 2119) из Ташкента и Сарвиноз Курбонбоева (2212), обладательница титула международного мастера ФИДЕ среди женщин, представительница Сырдарьинской области.

Шамсиддин показал 65-й результат (из 136) в открытой категории, набрав 6 очков, а Сарвиноз вошла в десятку сильнейших юных шаматисток мира, заняв 9-ю строчку турнирной таблицы с результатом 8 очков (коэффициент Бухгольца 81).

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