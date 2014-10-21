Делегация Южной Кореи посетила МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 20 октября в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с делегацией Республики Корея, прибывшей в Ташкент во главе с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Чой Кюнг Лимом для обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего расширения торгового и инвестиционного партнерства между двумя странами, отметили широкие возможности для увеличения объемов взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в СИЭЗ "Навои", сообщает пресс-служба МВЭСИТ.



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